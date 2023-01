Los maratonianos Laura Luengo y Javi Guerra se imponen en el Cross de Valladolid

Los atletas maratonianos Laura Luengo y Javi Guerra se proclamaron vencedores de la XXXV edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid disputado este domingo 15 de enero en el circuito de La Cañada Real en una mañana fría. Pese a que la lluvia hizo acto de presencia a primera hora, sin embargo, y tal vez consciente de la relevancia de esta jornada de cross, quiso respetar después el desarrollo íntegro de las competiciones. No cayó ni una sola gota. Desde las 10.15 horas se fueron sucediendo todas las pruebas hasta completar las dieciocho que organizaron la Federación de Atletismo de Castilla y León junto a la FMD del Ayuntamiento de Valladolid con la colaboración de Junta de Castilla y León y la Diputación y en las que compitieron más de 1.800 atletas.

A las 12.20 horas se daba la salida a la prueba femenina donde la madrileña Laura Luengo (Running Pinto Seoane) se hizo con la primera posición marcando un registro de 27:28 en el recorrido de 8.000 metros. La carrera, que se inició fuerte en cuanto al ritmo con las favoritas en la cabeza, se fue rompiendo a medida que la argentina Fedra Aldana Luna, campeona argentina en 5.000, fue imponiendo más ritmo y descolgando rivales. Luna, corriendo con licencia de Soria, fue segunda con 27:32 y por tanto campeona de Castilla y León. Una nueva perla a las órdenes de Enrique Pascual Oliva. Tercera concluyó una Nuria Lugueros que nunca se rinde y demostró muy buena forma. El podio de Castilla y León se completó con Lidia Campo, bronce, que entró sexta corriendo por el Hoka. Por equipos absoluto, primero fue Vicky Foods, seguido de FDR y de At. Benavente.

Javi Guerra, vencedor de la prueba masculina FOTO: MONTSE.ALVAREZ

En la categoría sub 23, primera fue Ángela Viciosa (Vicky Foods) repitiendo el título de campeona autonómica obtenido en la pasada edición, dando paso a Claudia Corral (Sporting Segovia) y a Rocío Garrido (Atlético Salamanca).

En la competición absoluta masculina el segoviano Javi Guerra Polo demostró que aun tiene mucho qué decir y que como él señaló el línea de meta “no estoy muerto en esto”. Tricampeón de España en Maratón y el español con más participaciones en un europeo de cross, Guerra desplegó clase, genio y capacidad de sacrificio para alzarse con una carrera en la que nunca había escrito su nombre en lo más alto del podio de honor. Con 30:01 rebajó cuatro segundos la marca del vencedor del pasado año. Y lo hizo marcando la pauta desde el kilómetro dos con un ritmo muy difícil de seguir.

El segoviano fue el protagonista de la carrera. Ni Yahya Aouina El Karboubi, el marroquí con licencia de Soria aunque corriendo por el Cuevas de Nerja y campeón de la pasada edición, ni el portugués Rui Pinto, pudieron aguantar su zancada, y entraron segundo y tercero respectivamente con 30:20 y 30:21 en una magnífica exhibición que fue comentada al micrófono por el atleta Juan Carlos Higuero.

Junto al título de campeón de Castilla y León, Javi Guerra ya tiene la siguiente cita marcada: el Campeonato de España de campo a través individual y por federaciones de 29 de enero en Ortuella Vizcaya. En la competición por equipos absoluta masculina, Numantino fue primero, seguido de Vicky Foods y de Vino de Toro.

Prueba absoluta femenina FOTO: MONTSE.ALVAREZ

En sub 23, y también en el podio de Castilla y León, el mejor fue Hugo de Miguel (At. Numantino), octavo en la prueba absoluta, aventajando a Sergio Martínez (At. Soria) y a Eleazar Cantón (At. Numantino). Por equipos ganó At. Soria, siendo segundo Sprint León y tercero At. Briviesca.

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS EN MENORES CON DOMINIO DE VICKY FOODS

La XXXV edición arrancó con las competiciones de menores desde las 10.15 horas que otorgaron los títulos de campeón de Castilla y León individual y por equipos en todas las competiciones salvo la sub-8 y sub-10. Asimismo, se entregaron medallas a los diez primeros clasificados.

La primera de las carreras a celebrar fue la categoría sub-16. En la prueba femenina, la vencedora sobre 3.000 metros fue Carla Aranda (Vicky Foods), seguida de la atleta de Sporting Segovia Khadija Bouzid y de Claudia Santamarta (New Runnners). En la masculina, Alex Sierpes (Sociedad Atlética do Trega), atleta con licencia por Galicia fue primero, seguido de Álvaro López Senovilla (Vicky Foods), y por tanto campeón autonómico, y de Arturo Villar (Universidad de Burgos) y del cuarto, tercero autonómico, Adrián Muñoz (Sporting Segovia).

Por equipos en féminas, primero fue el gran dominador Vicky Foods, segundo Aranda Granja D. Chico y tercero, News Runners, mientras que en chicos, Universidad de Burgos fue el mejor, seguido de Atletismo Briviesca y de Sporting Segovia.

En la sub-18 sobre 4.000 metros, la vencedora y campeona de Castilla y León repitiendo además el resultado del pasado año, fue María Viciosa (Vicky Foods Athletics) y tras ella entraron Sara Centeno (Universidad de León) e Inés Herault (Universidad de Burgos).

En competición masculina de 5.000 metros, el ganador también revalidando el título del pasado año, fue Mario Palencia (Vicky Foods) en dura puga con el segundo, Alejandro Domingo (Sporting Segovia). Tercero fue Kuma Samuel, dando al Vicky Foods también el primer puesto por equipos masculino, seguido de Atlético Salamanca y de Sporting Segovia.

En féminas por equipos, Universidad de Burgos fue primero, seguido de Vicky Foods y de Image FDR.

Campeonato autonómico de categorías menores FOTO: MONTSE.ALVAREZ

En sub-10 categoría femenina la primera clasificada fue Sofía Velasco (Aranda), seguida de Izaro Cascón (Atl. Villamuriel) y de Armelia De la Parte (Universidad de Burgos) en el trío burgalés completo del podio. En categoría masculina, el vencedor fue Ángel Viera (Ibercaja) seguido de Gustavo Garrote (Atletismo Villamuriel) y de Lucas Leguey (Puente Romanillos).

En sub-12 féminas, la ganadora fue Carmen Gangoso Martínez (Mayte Martínez), entrando en segundo lugar Paula Martínez (Vino de Toro) y en tercero Andrea Diego (Atletismo Salamanca).

Por equipos Sporting Segovia fue el campeón, segundo Vicky Foods y tercero Mayte Martínez

En categoría masculina, Alonso Moreno (At. Villamuriel) resultó vencedor y tras él entraron Iker Cordovilla (Vino de Toro) y Pablo Saiz (Puente Romanillos). Aranda fue primero por equipos, seguido de Atletismo Villamuriel y de Vicky Foods.

En sub-14 femenino, Leire Blanco entró primera para New Runners, segunda fue Andrea González (Jacqueline Martín) y tercera Inés Moral (Aranda). Universidad de Burgos sumó un primer puesto por equipos, seguido de Imagen FDR y de New Runners.

En masculino, Alonso Valverde (Correcaminos Carbajosa) fue campeón, seguido de Mateo Martínez (Univ. Burgos) y de Mario Andrés (Aranda), Por equipos, Aranda fue el mejor perseguido de Universidad de Burgos y de Puentecillas de Palencia.

Finalmente en la categoría sub-20, primera fue Pilar Marijuán, de Vicky Foods, seguida de Clara Rubio (Capex) y de Raquel Fernández (New Runners), mientras que en chicos Rubén Leonardo (Playas de Castellón) entró en primer lugar, dando paso a Juan Lucas de la Fuente (Puente Romanillos) y de Rafael Rodríguez (Sporting Segovia).

Los más pequeños también disfrutaron del cross de Valladolid FOTO: MONTSE.ALVAREZ

Por equipos, masculino, Vicky Foods fue primero, Sporting Segovia, segundo y U. Burgos, tercero.

Javier Guerra: “Hoy quería volver a demostrar que sigo vivo”

Para Javi Guerra ganar este cross con 39 años y ser campeón de Castilla y León “es una alegría inmensa además de una fuente de motivación. Peleo cada día por mejorar mi estado de forma. Espero seguir a máximo nivel mucho tiempo”. La victoria le asegura plaza en el campeonato de España de Campo a través en Oruella, que le trae “buenos recuerdos y donde espero luchar por un top 10″. Javi Guerra que ya se encontró con buenas sensaciones en el pasado cross de Elgoibar, señaló que “hoy quería volver a demostrar que sigo vivo. Mucha gente me ha querido enterrar”.

Laura Luengo: “La carrera me sorprendió porque salimos bastante fuertes”

Para Laura Luengo, exultante en la línea de meta, era “la tercera vez que corro en Valladolid (tiene un bronce hace un par de años como mejor resultado), pero guardo un gran recuerdo ya que fue en el primer cross que aparecí como atleta de elite”. Para esta especialista en distancias más largas como media o maratón, aunque está rodando también 10 km, la carrera “me ha sorprendido porque hemos salido bastante fuerte desde el inicio. Otras veces se ralentiza más. Aun así, me ha venido bien porque quería probarme Poco a poco se ha ido limpiando la carrera por Fedra que ha hecho el trabajo sucio. Me encontraba bien, así que cambié al final. Y fue suficiente”.

Fredra Luna: “Este ha sido mi segundo cross”

Corriendo con licencia de Soria, la argentina Fedra Luna puso la sal y la pimienta en este cross. Ella fue la que se encargó de dinamitar esta carrera: “No soy muy habitual en los crosses. De hecho este ha sido mi segundo cross. El primero que corrí en España fue en Cáceces, pero este año llegué a Soria el 5 de enero y me desayuné con la idea de correr este cross”.

Luna reconoció que es de “menos distancias, 1.500 y 800, pero siempre es bienvenido un cross. Más allá del recorrido, muy agradable, la gente te alienta sin conocerte, es muy lindo”. De hecho Luna ya muestra sus predilecciones: “Me enamoré rápido de Soria, es lo que no puedo encontrar en Buenos Aires. Un lugar para entrenar. Estamos tratando de establecernos aquí junto a mi pareja, el chileno Carlos Díez también atleta”.