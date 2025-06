Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder, en directo hoy: sexto partido de las finales de NBA

En Indiana se asegura que si el partido fuera uno más de la primera fase, el base no jugaría. Recuerdan lo que dijo Nadal a su tío Toni en una semifinal en Australia: "No me retiro ni cagando". Pues eso. Haliburton va a jugar sí o sí. Otra cosa es a ver cuánto y cómo le responde el cuerpo. "Tyrese va a jugar. Le hemos hecho un test a las cinco de la tarde y ha respondido bien. No tiene limitación de minutos, pero vamos a vigilarle de cerca a ver cómo responde", ha comentado Rick Carlisle. El último partido del base fue muy flojo: 4 puntos de tiro libre y 0/6 en tiros de campo. O la cosa mejora o el anillo está más cerca de los Thunder.