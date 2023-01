Sánchez arropa a los candidatos a las alcaldías de Castilla y León exhibiendo una “España unida” que respeta la diversidad

Unas 1.500 personas participaron en el acto organizado por el PSOE para presentar los candidatos socialistas a las principales alcaldías de Castilla y León, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder regional, Luis Tudanca, al que una afonía le impidió participar. Arropados por Sánchez se encontraban los alcaldes que se presentan a la reelección en Burgos, León, Segovia, Valladolid y Soria, Daniel de la Rosa, José Antonio Diez, Clara Martín, Óscar Puente y Carlos Martínez, que no pudo acudir, así como los aspirantes de Ávila (Eva Arias), Salamanca (José Luis Mateos) y Zamora (David Gago), además de la propia Miriam Andrés.

Un acto de precampaña de cara las municipales del próximo 28 de mayo y celebrado, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde Sánchez exhibió una España “unida”, “en convivencia”, que respete la “diversidad” y avance en “derechos” y “prosperidad”, frente a la que pinta la derecha, “uniforme” y “excluyente y donde aprovechó para presumir de la gestión del Gobierno de España, con la subida de las pensiones un 8,5 por ciento este año o la reforma laboral, junto al liderazgo del país en Europa.

Pedro Sánchez presenta en Valladolid a los candidatos a las alcaldías de Castilla y León FOTO: PHOTOGENIC PRG PHOTOGENIC PRG

La cita fue abierta por la secretaria provincial del PSOE de Palencia y candidata al Ayuntamiento de la capital, Miriam Andrés, quien reivindicó a los socialistas en las elecciones del 28 de mayo como “imprescindibles” ya que remarcó que “tal y como está el patio” su partido es “tan o más necesario que nunca”. “O somos nosotros, o va a ser una derecha reaccionaria cuyos efectos estamos sufriendo aquí en esta Comunidad”, dijo.

“Lo vamos a conseguir”, dijo porque no es lo mismo votar a los que se han dejado la piel por sus vecinos o han tenido que someterse a primarias que los candidatos que estaban “escondidos” y “agazapados” e incluso “cruzando los dedos” para que su líder no lo designará, como en Valladolid. “Sabemos que los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, se madrugan y a veces se consiguen”, afirmó.

Por su parte el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ejerció de anfitrión advirtió a los socialistas que se desmarcan del proyecto de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de que “se equivocan gravemente” y, además, que “su equivocación nos perjudica a todos”.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, saluda a su llegada a un acto de presentación de candidatos a las elecciones municipales, en la Cúpula del Milenio FOTO: Photogenic/Claudia Alba Europa Press

Se dirigió así Puente a aquellos que siguen los mensajes “de los que hoy hablan de sanchismo y antes hablaban de felipismo”, ensalzando hoy la figura del expresidente del Gobierno socialista, porque “no es Pedro ni era Felipe o Zapatero, es el secretario general del PSOE y el presidente del Gobierno”.

“Somos todos, y quien se desmarca y se pretende diferenciar, se equivoca”, continuó, considerando además como “infame” lo que llamó “la campaña de la maquinaria mediática y político-judicial-empresarial de la derecha de este país”.

También arremetió contra Fernández Mañueco, al asegurar que “es un personaje sin escrúpulos que no duda en hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder” y que “no les dice a sus candidatos” a las elecciones municipales “que hagan en sus ciudades lo que están haciendo en Castilla y León” porque “nadie quiere en sus ciudades el sainete en el que han convertido esta tierra” que, según el alcalde de Valladolid, es hoy “el hazmerreír de toda España con un vicepresidente que cada día nos saca los colores”.