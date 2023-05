Alejandro Vázquez hace un llamamiento a la vacunación contra la meningitis en Castilla y León

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, hizo una llamamiento a la vacunación contra la meningitis, una enfermedad que en un 10 por ciento de los casos es mortal y en un 20 por ciento provoca secuelas muy graves, a la vez que destacó que desde su inclusión en el calendario de vacunas obligatorias de Castilla y León en 2019, "las cifras se han reducido drásticamente".

Vázquez, que realizó estas declaraciones en el Hospital Río Hortega tras visitar la exposición "Las caras de la meningitis", una muestra que pone el acento en la importancia de la vacunación, advirtió que, a pesar de la idea extendida entre la sociedad, no se trata de una enfermedad desaparecida.

A su vez, indicó que aunque la vacunación en la Comunidad alcanza al 96 por ciento de los niños, lo deseable sería alcanzar un cien por cien dado la gravedad de la enfermedad, y recordó que de los 20 o 25 casos que se venía registrando en Castilla y León antes de la introducción de vacuna se pasado a los tres casos de 2022 o los cuatro que se han acumulado en lo que va de año.

Al mismo tiempo, el consejero explicó que el hecho diferencial de esta enfermedad es que son los niños menores de cinco años y, especialmente, los de menos de dos años, el grupo de edad más afectado, a la vez que puso en valor que Castilla y León fue la comunidad pionera en la introducción de la vacuna contra el meningococo B y también de la tetravalente contra la meningitis.

La exposición está promovida por la Asociación Española contra la Meningitis y trata de explicar, a través del testimonio de personas que han pasado por esta enfermedad, la relevancia de la vacunación contra una enfermedad que a nivel mundial registra 2,5 millones de casos en el mundo.

"Las caras de la meningitis" muestra la historia de diez supervivientes de distintas cepas de esta enfermedad a través de 19 "banner" con fotos y mensajes de superación y esperanza, que se completa con un libro gratuito en el que se recogen sus testimonios de esfuerzo y lucha.

Atención Primaria

Por otra parte, Vázquez aseguró que la demora media en las consultas de Atención Primaria se sitúa en la Comunidad en 1,16 días, a la vez que matizó que, a día de hoy, el 86 por ciento de los médicos están dando cita por debajo de los dos días, mientras que el nueve por ciento lo hace en menos de cuatro días.

No obstante, y aunque también hizo referencia a un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) conocido ayer y en el que se cifraba en tres días el tiempo de espera en Castilla y León para obtener una cita presencial con el médico de familia, lo que sitúa la Comunidad en el segundo mejor lugar del conjunto autonómico, Vázquez reconoció que su departamento continúa trabajando para mejorar en los cupos médicos que tienen una demora por encima de los dos días.

El consejero también se refirió a la aplicación de las 35 horas en la plantilla de Sacyl, Vázquez recordó que esta medida se viene aplicando de manera parcial en el sector sanitario entre los meses de junio y octubre desde hace dos años, por lo que resaltó que no habrá ningún cambio sustancial a excepción de la medida se aplicará de forma indefinida, aunque reconoció que se deberán hacer ajustes a partir de octubre.

Asimismo, señaló la posibilidad de cerrar plantas en los hospitales durante el periodo estival y apuntó que no se puede hablar de cierres y sí de adecuar la actividad a la dotación, tanto de recursos materiales como de recursos humanos, a la actividad que se tenga en cada momento en el centro sanitario.

“Propaganda electoral”

Por último, el responsable regional de la cartera de Sanidad calificó de “propaganda electoral” las ayudas sanitarias anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en los últimos días relativas a la Atención Primaria y Salud Mental. Además, recalcó que no sirven para paliar la falta de médicos, que es el verdadero problema estructural de la sanidad pública en España, y que, en el caso de la Atención Primaria, se trata de una subvención aprobada el pasado mes de abril por el Consejo Interterritorial de Salud.

Vázquez informó de que el presupuesto de la Consejería de Sanidad en Atención Primaria supera los 1.600 millones de euros, mientras que la ayuda anunciada por Sánchez que le corresponderá a Castilla y León asciende a unos 32 millones, lo que daría "para sufragar el funcionamiento de la Atención Primaria de la Comunidad durante dos días”.

Además, el consejero recalcó que esta subvención no viene a paliar el problema estructural que sufre la Atención Primaria y que no es otro que la falta de médicos. En este sentido, también apuntó que la ayuda no está destinada a la contratación de médicos, que es la principal reclamación siempre se ha trasladado al Gobierno.

Por otra parte, sobre la partida anunciada por Pedro Sánchez para mejorar la Salud Mental, Vázquez explicó que esta medida se adoptó en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado mes de febrero y que la cuantía que le corresponderá a Castilla y León no alcanza los tres millones de euros, cuando la Consejería de Sanidad destina a este área supera los 245 millones, informa Ical.

A su vez, como en el caso de la Atención Primaria, este dinero tampoco se puede destinar a la contratación de médicos y solo se puede destinar para la mejora de infraestructuras de las unidades de Salud Mental. “Realmente, es una ayuda que tiene muy poca validez”, subrayó.