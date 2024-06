Alicia García: "El 9-J hay que dar un revolcón al sanchismo en las urnas y solo el voto al Partido Popularlo garantiza"

Con optimismo y pidiendo el voto para derrotar a Pedro Sánchez. Así ha concluido la campaña el Partido Popular (PP) de Ávila. Durante el encuentro la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, afirmó que el próximo 9 de junio “hay que dar un revolcón a Sánchez en las urnas”, tras pedir a los españoles que respondan el domingo con su voto “diciendo no a la amnistía, no a la corrupción, no a las mentiras y no a la vanidad del presidente del Gobierno”.

En este sentido, añadió que "solo el voto al Partido Popular garantiza la salida y el fin del sanchismo”, subraya García, quien remarca que supone un voto “a favor de la libertad, la justicia, la igualdad y soluciones a los problemas de los españoles”. Asimismo, remarcó que “estas elecciones son muy importantes porque pueden suponer un antes y un después, ya que son las primeras nacionales después de las generales del 23-J y tras aprobarse la amnistía y conocer el caso de corrupción que cerca a Sánchez”. En este sentido, denuncia que “el sanchismo siempre va a las elecciones con la mentira, el engaño y la ocultación”.

La portavoz popular también destacó que “Sánchez no sabe gobernar de otra forma que con la corrupción: la política que supone la amnistía y la económica que le acorrala en su Gobierno, en su partido, en Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y en la Moncloa”.

Por este motivo, resaltó que la imputación y citación judicial de Begoña Gómez es “un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática. Cualquier presidente con dignidad, habría dado explicaciones, pero Sánchez lo ha utilizado de reclamo electoral; algo bastante vergonzoso”.

La líder popular señaló que "la Justicia española y europea, los medios de comunicación y la oposición no somos fango ni ultras”, asevera García, quien apunta que “solo trabajamos para esclarecer la trama de corrupción que acorrala a Sánchez. Aquí no hay persecución ni conspiración, sino una presunta trama de corrupción”.

La portavoz del PP en el Senado, a su vez, denunció que “imputen a la mujer del presidente del Gobierno y él se haga la víctima es un chantaje más propio del populismo que de una democracia occidental. Pero los españoles no se van a dejar engañar porque ya conocen de sobra a Sánchez y sus artimañas”.

Alicia García también se refirió a la ley de amnistía a la que califica de “obscena, injusta, inmoral e inconstitucional”, y denuncia que “es el mayor acto de corrupción política: siete votos de amnistía a cambio del sillón”.

Por último, la voz de los populares en la Cámara Alta subrayó que durante esta campaña electoral “hemos visto un Gobierno roto, dividido y con sus socios enfrentados, un Gobierno en liquidación: Ni Presupuestos, ni ley del suelo, ni leyes sociales; sólo ha sido capaz de aprobar la amnistía”.