Alicia García sostiene que Sánchez “no puede gobernar España si no es capaz de gobernar su Consejo de Ministros”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, sostuvo hoy que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “no puede gobernar España si ni quiera es capaz de gobernar su Consejo de Ministros”, en relación a la “división” observada esta semana con el contrato de armas con Israel y su posterior rescisión. “A los españoles nos está saliendo muy caro el gobierno más dividido de la historia”, expuso la senadora abulense, quien recordó que los ‘populares’ llevarán ante el Tribunal de Cuentas está suspensión y pedirán la comparecencia en la Cámara Alta de los ministros de Defensa, Margarita Robles, el de Exteriores, Félix Bolaños, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien dijo que “debería dimitir por dignidad, por haber sido humillado por Sánchez”.

En una comparecencia celebrada en la sede del PP de Valladolid, donde estuvo acompañada por los senadores por esta provincia, además del secretario autonómico del partido, Francisco Vázquez, y el presidente provincial del PP, Conrado Íscar, Alicia García dedicó sus primeras a los “millones de católicos que tienen el corazón hoy en Roma” por el funeral del Papa Francisco, un “hombre de fe que supo guiar a la Iglesia”. En este sentido, afeó la ausencia de Sánchez, un “grave error”, ya que “ha preferido esconderse en el búnker de La Moncloa, desde el que intenta gobernar”. “No tiene mayoría parlamentaria ni social para hacerlo y quiere esconderse de la corrupción que le acorrala y que sale y entra de su despacho”, acusó García.

Además, cargó contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que “ha venido a tapar la corrupción del todopoderoso Ábalos” y “quizás por eso Sánchez le vuelve a recompensar con la Secretaría General del PSOE de Valladolid”. Acusó al exalcalde de utilizar dinero público y encargar dosieres “contra periodistas y senadores” que le investigan en la “Comisión de Investigación de la Corrupción”. Recordó que la primera vez que acudió “afirmó que el contrato de Jessica Rodríguez, la amiga por catálogo de Ábalos, siguió el procedimiento habitual y no había nada que le hiciera pensar en ninguna ilegalidad. Esta semana, en su segunda visita, podría haber aprovechado para pedir perdón, pero no reconoció ningún error, sin asumir responsabilidades y negándose a investigar nada”.

Igualmente, Alicia García lamentó que Puente reste importancia a este caso. ¿No es para tanto utilizar recursos públicos para pagar prostitución y crear una red de corrupción? Ya sabemos que para él no es para tanto pero, ¿y para Sánchez? Le parecerá lo más normal porque su hermano hizo lo mismo”, se respondió. “Un Gobierno acorralado por la corrupción es muy difícil que la persiga”, sentenció la senadora, quien también recordó que el Consejo de Europa ha reprendido al presidente del Gobierno por no seguir las recomendaciones marcadas para evitar la corrupción de altos cargos. “Es la legislatura de la mentira. Hay que ponerle fin y restaurar la normalidad; y eso solo lo puede hacer Alberto Núñez Feijoo”, advirtió.

La “epidemia del ‘sanchismo’”

Por si parte, Francisco Vázquez puso en valor la “diferencia” entre unas fuerzas y otras, y señaló que hoy la noticia son los cinco acuerdos firmados ayer en el marco del Diálogo Social, con 2.100 millones de euros, para “derribar muros”, pero explicó que hay uno “muy importante a nivel nacional”, en referencia al Gobierno central. “Los españoles quieren más empleo, que es lo que hace la Junta, que se traduzca en competitividad y puestos de trabajo, formación y prevención de riesgos laborales. El PP hace, donde gobierna, lo que quieren los ciudadanos, en cualquier ayuntamiento, diputación y en la Junta”, presumió.

Mientras, continuó, “otros se dedican a sus pequeñas corruptelas, a ocupar las instituciones, que no a gobernar”; y señaló que hoy en el Congreso del PSOE de Valladolid se da cita el “’sanchismo’ más rancio y recalcitrante, con un ministro, Óscar Puente, y el PSOE de Castilla y León, que siempre elige a Sánchez, son grandes embajadores del ‘sanchismo’ y desprecian a Castilla y León”. En concretó, afeó que en un acto celebrado este viernes, Puente “retó a algunos empresarios de Valladolid, con el carácter chulesco que le caracteriza”, por la situación de la integración ferroviaria de la ciudad.

“Los socialistas siempre desprecian a esta tierra, a las pymes, autónomos y al medio rural. Y frente a eso, el PP siempre creando empleo y ayudando. El PSOE dedica su tiempo a paliar todas las deficiencias de su organización, lo que les resta tiempo para gobernar y dar satisfacción a las bases ‘sanchistas’. Esperamos que la epidemia del ‘sanchismo’ se vaya cuanto antes, como se fueron otras, y podamos gobernar en España como lo estamos haciendo en otras territorios, donde el PP da ejemplo de cómo se gobierna”, dijo, para añadir que es la política de los ‘populares’, “frente a los que se atrincheran en el partido y con la mentira por bandera, algo que rechazan los ciudadanos”, concluyó, para pedir un adelanto electoral.

Apoyo al medio rural

Por último, el presidente provincial del partido y de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, cargó también contra el Gobierno por el “desprecio” hacia el medio rural, y recordó que el pleno de la institución celebrado ayer reclamó su participación en incrementar la seguridad en los pueblos a través de cámaras de videovigilancia, para reducir los robos, algo que se ha convertido en un problema “acuciante”, sobre todo en Tierra de Campos.

“Es algo que nos piden los alcaldes, del PP, del PSOE y de otras formaciones, con una situación muy complicada. Estamos muy preocupados por la seguridad. No es competencia nuestra. El Gobierno no nos invita a comer a una comida que queremos pagar, pero no nos dejan”, aludió Íscar, quien señaló que el deseo es poner a disposición de la Guardia Civil cámaras de videovigilancia que la benemérita “ve con buenos ojos y está a favor”. “Queremos intentar solucionar ese problema, que es muy agravante”, insistió.

Por último, hizo un llamamiento a Pedro Sánchez: “No sé si sabe dónde está Valladolid, pero que venga y convoque elecciones, desde esa tranquilidad que aparenta que tiene. Que sea valiente, porque este país sigue bloqueado. No podemos seguir recibiendo ataques al medio rural”, reprochó el presidente de la Diputación, quien agradeció a la Junta y al PP que “siempre primen los intereses de los vecinos”.