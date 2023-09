Blacklladolid inaugura cinco días con la literatura y la música como protagonistas en el castillo de Fuensaldaña

El castillo de Fuensaldaña se ha convertido un año más en el escenario principal del certamen nacional Blacklladolid, cuya tercera edición ha dado comienzo hoy con aforo completo para todas las jornadas. Hasta el próximo domingo 24 de septiembre literatura y música se convertirán en protagonistas de un certamen que reunirá de nuevo a algunos de los autores más relevantes del panorama nacional e internacional y, en este caso, a cantantes y músicos reconocidos por el público.

La primera jornada ha dado comienzo a las 12 de la mañana con un acto en el que han participado el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso; el organizador del certamen, César Pérez Gellida; la madrina de Blacklladolid, Dolores Redondo; y Blue Jeans, autor superventas que participó en la anterior edición.

“El objetivo de este año es la difusión de la cultura. Por eso terminamos el certamen con un concierto en la plaza Mayor de Valladolid”. Con estas palabras, César Pérez Gellida ha querido incidir en el crecimiento de Blacklladolid, que no ha dejado de atraer la atención desde su nacimiento en 2021.

En este mismo sentido, Dolores Redondo, ha señalado la importancia de la inspiración para crear cada año un Blacklladolid diferente. “No podía faltar el crimen, tan presente en nuestras novelas, el vino y, este año, la música. No puedo estar más ilusionada con nuestro objetivo de difundir la cultura”. Para cerrar la mañana, Blue Jeans, invitado de la anterior edición de Blacklladolid, no dejó pasar la oportunidad de recordar su tarde en el castillo de Fuensaldaña. “Para mí fue en verdadero placer estar aquí. Estuve realmente a gusto porque, ahora mismo, no hay ningún certamen literario que lo haga tan bien como lo hacen ellos”.

Antes de la primera jornada de la tarde, ya en el hemiciclo, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, fue el encargado de inaugurar oficialmente junto a César Pérez Gellida y Dolores Redondo esta tercera edición. “Hace ya tres años que nació este proyecto, una mezcla entre cultura, ocio, promoción turística y participación del público. Desde la Diputación apostamos desde el primer momento por Blacklladolid y creo que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos del gran éxito que hemos obtenido”, ha recalcado Conrado Íscar

Por su parte, Iván Ferreiro, una de las caras más reconocidas del ‘indie’ en nuestro país, el que levantara el telón de esta tercera edición de Blacklladolid. Y lo ha hecho acompañado de María Rod, coautora junto a Ferreiro de la novela ‘Meteoro y el señor conejo’. “Cuando estaba de gira con Leiva se me ocurrió que podía contar la gira, pero que fuera todo mentira. Porque la realidad es bastante aburrida y la ficción me gusta mucho más. Así que un día llamé a María y le propuse una historia. Y luego ella escribió otra”, aseguró.

María Rod se adentró por esa novela que recorre escenarios y camerinos. “Quería contar la cara B, lo que está por detrás, desmitificarlo todo. Porque en las redes sociales parece que todo el mundo es felicísimo y eso, evidentemente, es un mundo ficticio, impostado. Y con el mundo del espectáculo pasa lo mismo”.

Tras esta primera jornada, Blacklladolid afronta mañana una tarde con grandes citas. Así, los asistentes al hemiciclo del castillo de Fuensaldaña tendrán la oportunidad de escuchar a Andrés Suárez y a Dolores Redondo, madrina de honor del certamen.