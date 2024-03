Bodegas de Alberto alcanza el Pódium de Tim Atkin y Beth Willard en el Rueda Report 2024

De Alberto Dorado ha sido galardonado como el Mejor Vino Generoso de la D.O. Rueda por el prestigioso periodista y Master of Wine, Tim Atkin, y la redactora de Decanter y experta en vinos españoles Beth Willard.

Este notable reconocimiento surge tras la visita a la D.O. Rueda el pasado mes de enero, donde tuvo la oportunidad de catar y apreciar los vinos de las diversas bodegas que componen esta denominación de origen.

En su primer informe sobre la D.O. Rueda presentado en Prowein, la feria más importante del sector a nivel mundial celebrada en Düsseldorf, coronan a De Alberto Dorado dentro de su Pódium con la medalla a la excelencia a mejor vino generoso del año, destacándole como “una fabulosa expresión de la historia vinícola española, y en particular de la D.O. Rueda” describiéndolo como “maravillosamente complejo y como una indulgente combinación de la dulzura del caramelo, fruta caramelizada y dátiles frescos…. El vino es seco, pero con una exquisita textura e intensidad”

Además de los 97 puntos otorgados a De Alberto Dorado, que le sitúan el Top 3, destacan los 95 puntos obtenidos tanto por De Alberto Fermentado en Barrica como por De Alberto Pálido Verdejo. Asimismo, Atkin y Willard valoran con otros 94 puntos De Alberto Dorado Dulce y De Alberto 80 Aniversario edición limitada Gran vino de Rueda.

Con estas magníficas valoraciones y el reconocimiento como mejor vino generoso de la región en el Rueda Report 2024, a unir a su ya grandísimo palmarés, Bodegas De Alberto consolida con cinco de sus vinos entre las 25 primeras puntuaciones del Top 100, su gran prestigio como elaborador en el mercado vinícola nacional e internacional.

“Es todo un privilegio recibir este gran reconocimiento por parte de los expertos Tim Atkin y Beth Willard” expresó Carmen San Martín, CEO de Bodegas De Alberto, para quien este logro “es el resultado del compromiso constante de nuestra bodega con la calidad y el respeto por la tradición; aspiramos a la excelencia en cada uno de nuestros procesos para ofrecer a nuestros clientes el mejor de nuestros vinos “.

Referente en vinos generosos

Bodegas De Alberto es el referente en la elaboración de los vinos generosos en Rueda, siendo actualmente el único elaborador del vino Pálido de crianza biológica, así como del Dorado Dulce. Con sus Dorados, elaborados bajo un exclusivo método de crianza oxidativa en damajuanas expuestas al sol y un posterior envejecimiento en soleras, que conservan un vino madre de más de 80 años, la familia Gutiérrez no solo ha mantenido

de forma ininterrumpida este ancestral método de elaboración, generación tras generación desde los años 40, sino que ha conseguido alcanzar las más altas distinciones del sector como son la doble medalla de Platino en los Decanter World Wine Awards y los 98 puntos en su panel tasting de la variedad verdejo, 95 puntos de Joaquín Hidalgo para Vinous, Master para The Drink Business, Gran Medalla de Oro del Concurso Mundial de Bruselas, Gran Bacchus de Oro o el Gran Zarcillo de Oro.

Bodegas De Alberto constituyen uno de los ejemplos más llamativos de preservación del legado de la producción vitivinícola tradicional de nuestra tierra. En pleno corazón de Castilla y León y de la Denominación de Origen Rueda, Bodegas De Alberto se sitúan en una antigua casa de labranza fundada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII, donde se mantiene desde hace más de 350 años el viejo arte de hacer vino, acumulando el saber hacer de varias generaciones e incorporando, con el tiempo, los más modernos sistemas de elaboración para satisfacer a unos clientes que hoy se reparten por todo el mundo.

La ubicación privilegiada de sus viñedos en la zona central de España, atravesada por el río Duero, y reconocida a nivel internacional como una de las mejores el mundo para la producción de vino; así como el continuo empeño de Bodegas De Alberto en la realización de constantes inversiones e investigación, la colocan en una posición sobresaliente en el uso de la tecnología más avanzada para la elaboración de vinos de alta calidad.