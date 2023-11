El calendario solidario más literario y musical que hace feliz a las personas con parálisis cerebral

No hay nada mejor en la vida que hacer feliz a una persona que está deseando sonreír y que vive cada día intentando disfrutar de una vida que no ha sido justa con ellos. Pues esto es lo que han logrado un año más desde la Asociación Aspace Valladolid, que atiende desde hace casi 25 años a las personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines y sus familias.

Y es que tras varios años de "silencio" que no de "inactividad" debido a la pandemia del coronavirus, en palabras de Darío Álvarez, socio fundador y alma máter de Aspace Valladolid, esta entidad social encara el final de año con ilusiones renovadas por lo que viene en los próximos meses.

Y es que, entre otras cosas, en 2024 celebrarán por todo lo alto un cuarto de siglo de atención y veinte desde la puesta en marcha de sus estupendas y completas instalaciones en el barrio de La Victoria de la capital del Pisuerga.

Un año en el que, según ha avanzado Darío a este periódico, esperan poner en marcha una nueva ampliación de las instalaciones para el Centro de Día, además de mejoras en las viviendas que ofrecen, para lo cual van a solicitar una subvención a través del IRPF con la que poder acometer estas actuaciones y seguir prestando los mejores servicios a los usuarios y familiares.

Unas instalaciones que, dicho sea de paso, están totalmente adaptadas para las necesidades de estas personas con parálisis cerebral, desde la amplitud de los pasillos; la ausencia de pilares que están dentro de las paredes para favorecer la movilidad; los baños; los estores de las propias ventanas para impedir el paso de los rayos del sol pero permitiendo una gran visibilidad; las habitaciones donde duermen o los espacios comunes... para hacer más fácil la vida de los usuarios de este centro que, además, cuenta con una sala multisensorial muy completa para estimular a estas personas y mejorar sus sensaciones.

Pero mientras este nuevo proyecto se pone en marcha, Aspace Valladolid ha lanzado un año más su ya tradicional calendario solidario, el más literario y musical que han tenido nunca gracias a la implicación del Festival Blacklladolid que tiene a la novela negra como gran protagonista, con su organizador, el escritor vallisoletano y autor de la trilogía "Memento mori", César Pérez Gellida, a la cabeza, y en el que colabora también Argi Comunicación.

En este bonito almanaque, del que se han editado 700 ejemplares que se venderán en la sede de Aspace Valladolid y en la librería Maxtor de Valladolid a un precio de cinco euros, colaboran escritores como el propio Pérez Gellida, además de Antonio Muñoz Molina, Megan Maxwell; Lorenzo Silva o Espido Freire, entre otros, además de músicos de la talla de Andrés Suárez y Rozalén, que no han dudado en posar con personas con parálisis cerebral y familiares para hacerles pasar un buen rato y aportar su granito de arena a esta causa, que sigue luchando cada día por ganar en visibilidad. No en vano, el lema de la entidad no es otro que dejar de ser invisibles. Una visibilidad que, según explica Alicia Mateos, gerente de Aspace Valladolid, esperan reforzar este año con este gran elenco de personas importantes del mundo de la Cultura que participan en este calendario solidario.

Pérez Gellida participaba este miércoles en la presentación de este calendario, donde aseguraba que para él este día ha sido muy especial por poder ser parte de esta iniciativa. "Creo que es importante que el mundo de la Cultura se vuelque en lo social", señala, al tiempo que asegura que lo hay detrás de este proyecto y lo que lleva en su camino hacia adelante "merece mucho la pena". Por ello, el novelista abre el certamen literario Blacklladolid a este tipo de iniciativas y muchas otras de carácter social para ayudar siempre que haga falta.

La vicepresidenta de Aspace Valladolid y usuario del centro, Rocío Molpeceres, también intervenía en esta presentación, en un nuevo ejemplo de superación y de la lucha de estas personas con parálisis cerebral por ser felices y disfrutar de cada momento de su vida. Así, esta mujer lograba sacar unas sonrisas a los asistentes con su simpatía, pero también con desparpajo al hablar. "Este calendario es estupendo y la colaboración que haya nos va a ayudar bastante para poder tener más recursos y, sobre todo, más ocio, que es lo que más nos gusta", decía, mientras apuntaba que todos los usuarios de este centro de Aspace son todos "unos pingos", lo que concitaba un gran aplauso y diversión entre los presentes.