La Cámara de Valladolid urge fomentar la inserción laboral de los inmigrantes para compensar las vacantes por la jubilación del ‘baby boom’

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, urgió hoy fomentar la inserción laboral del colectivo inmigrante en España para compensar las vacantes que dejará la jubilación del ‘baby boom’, aquella de los nacidos entre los años 1958 y 1975, cuando se disparó la tasa de natalidad. “La falta de población en esta tierra es un problema difícil de atajar. Estos empleos serán de difícil sustitución”, apuntó, durante en un encuentro con medios de comunicación, a los que presentó las principales líneas en las que se basará la institución en 2025.

A su juicio, la llegada “ordenada” de migrantes se debe abordar “de forma rápida, que no dure tres generaciones, que esta gente en la primera generación pueda sentirse español, de Valladolid y apostar por su mano de obra en el mercado laboral”, explicó.

En este sentido, recordó que la Cámara ya trabaja en “atraer talento” desde países como Argentina y Chile, donde se han reunido con colectivos españoles y les han trasladado la posibilidad de venir a España. “España es la puerta de entrada al mercado europeo. Estas personas ya vienen más cualificadas, pero les hemos ofrecido formación en universidades y escuelas de negocios”, precisó Caramanzana, quien mostró la “preocupación” de la institución por “el relevo generacional”.

Además, admitió que “muchas cosas se solucionarán con inteligencia artificial y robótica, pero el talento y las personas son fundamentales”. “España cuenta con talento, pero es necesario desarrollar los mecanismos para llevarlo adelante, como un cambio de mentalidad en las empresas y facilitar al trabajador una forma de vida que se está demandando”, algo que, dijo, “caracteriza a Valladolid”.

Caramanzana profundizó en un proyecto centralizado en una escuela de cocina de Santiago de Chile, con 3.000 alumnos, que “se lanzan al mercado y lamentablemente no encuentran trabajo”. “Estamos en colaboración con ellos para que vengan ordenadamente a España a hacer su pasantía, el periodo de práctica destinado a fortalecer la experiencia laboral y el currículum del estudiante, e intentar traer alumnos de Chile a Valladolid para que el sector hostelero y gastronómico se pueda nutrir de esas personas”, resumió.

También mencionó otro proyecto europeo, de carácter Erasmus, en materia de sostenibilidad y digitalización, y cuya valoración es muy alta porque “a todos los que deciden venir les lama la atención la calidad de vida de la ciudad”. En todo caso, para este tipo de propuestas, los alumnos llegan con visado de estudiante, “con lo que no hay problema mientras estudien, pero luego necesitan un visado de trabajo y muchos se tienen que volver”.

“Un tiro en el pie”

Por otro lado, Caramanzana se refirió al mercado del automóvil y cargó contra las políticas desarrolladas por Europa, que han perjudicado al sector en general. Así, cargó contra la legislación medioambiental del coche eléctrico en la UE y consideró que Europa se ha dado un “tiro en el pie” y que ha abandonado una tecnología de motores en el que era líder, principalmente “España y Alemania”, para “coger otra en la que no sabe competir” y en el que tiene como competidores a Estados Unidos y China, en relación a los eléctricos.

Apuntó que Europa “se ha dedicado a legislar” y “se ha puesto la venda antes que la herida”, pues toda la legislación medioambiental “se ha trasladado al coche eléctrico”. Al respecto, sostuvo que Europa “debería haber trabajado por motores menos contaminantes”.

Ideas “fundamentales”

El presidente de la Cámara aprovechó el encuentro para desarrollar algunas de las medidas que desarrollará la institución en 2025, en el que pondrá el foco en el ecosistema de innovación urbano, los servicios de estudios y el Campus Cámara y la formación, que es “fundamental para conseguir que las empresas se mantengan competitivas”.

Víctor Caramanzana sostuvo que la Cámara ayudó a crear 92 empresas el pasado año y desde el origen de la Ventanilla Única, hace 25 años, más de 7.000, “una al día”. Comentó que el “ADN de la Cámara” es generar “más oportunidades empresariales, mayor crecimiento económico y mejora de la competitividad”, en una provincia con 37.000 empresas, la cuarta parte de todas las de Castilla y León. “Este dato se traduce en que el tejido de la proivincia es muy importante y hay que activar a todas las empresas para darles fortaleza y ser cada vez más grandes”, defendió.

Igualmente, enumeró las seis palancas de la Cámara para que las empresas sean “más competitivas”, y que resumió en emprendimiento, internacionalización, formación, empleo, competitividad y mediación. “En algunas de ellas somos referencias a nivel nacional e incluso internacional”, presumió.

De todas las politicas previstas, destacó el “impulso de un verdadero ecosistema de innovación urbano, atraer talento y compartir conocimiento”. “La sede de la Cámara está cerca del centro de la ciudad y del AVE y queremos promocionar este espacio”, asumió. También destacó el “espírutu emprendedor de los jóvenes” y los encuentros que denomincó Pizza & Coke, en el que jóvenes de entre 25 y 30 años realizan encuentros con líderes de sus distintos ámbitos, que “les explican cómo han llegado a ese desarrollo”. “Esto lo hacemos porque vemos que cada vez se emprende más tarde”, deslizó.

En materia de internacionalización anunció la celebración del I Foro de Inversiones Ciudad de Valladolid en mayo y la presentación de Valladolid Nox en el Centro Financiero de Londres en abril. Además, animó a todas las empresas “a salir fuera, aunque sean pymes”. En este punto, se refirió a los aranceles anunciados por la Administración de Estados Unidos, por ejemplo, en el sector vinícola. “También se los van a subir a los vinos de Francia o Italia. Tenemos que aprovechar que los nuestros son más baratos y de mejor calidad; tenemos que verlo como una oportunidad, porque ahora las exportaciones a este país son residuales en comparación con los demás”, apostó.

En el capítulo de formación resaltó que el año pasado se anunció la creación de Campus Cámara y en 2025 ha arrancado el tercer grado, el Superior en Logística y Transporte. Argumentó que los alumnos “buscan formaciones más cortas y especializadas”, por ello se crearán dos cursos en Big Data e IA y otro en SEO y SEM, para el posicionamiento en redes y canales digitales.

Sobre la Escuela Internacional de Cocina, se ha diseñado un curso en enoturismo, en una institución que es “referente, con profesores de las más importantes de España” en gestión de sala, fromelier y sumiller”. Estos cursos, añadió Caramanzana, tienen un valor de mercado de 6.000 euros, pero la Cámara “cuenta con matrícula gratuita”.

Caramanzana destacó el ‘Cámara Boost’, con programas para ejecutivos de empresas de la provincia en IA. “La transformaicón digital no va de cambiar ordenadores ni programas, va de gestión de personas. Si ellos no saben de qué va esto, no se estará haciendo bien la transformación. Hay que subirse a este carro ya”, urgió.

Otra de las patas es el empleo, sobre el que la Cámara podrá autorizar la entrega de acreditación de competencias para los trabajadores de empresas, que hasta ahora solo podía hacer la Junta. Por ejemplo, un carné de profesional en hostelería. También remarcço la formación de tutores de FP Dual en micro y pequeñas empresas y vaticinó que este año se atenderá y formacoión a más de 450 jóvenes para su inserción laboral juvenil.

El quinto asunto es la competitividad, otro “ADN de la Cámara”, que se traducirá en la celebración en Valladolid de la Comisión de Pymes de la Cámara de España en el mes de abril. Además, mencionó el crecimiento del Servicio de Estudios y Competitividad del Dato y el aumento, en un 20 por ciento, de los socios del Club Cámara en 2025.

Por último, se refirió a la mediación, un capítulo en el que la Cámara vallisoletana es “referencia a nivel internacional, con un producto único”, que es la Cumbre Mundial, de la que este año se celebra la tercera edición en Bogotá. En esta materia también se llevan a cabo los Premios Barakah, “los Óscar de la mediación”.

Premios Periodismo

Por otra parte la Cámara de Comercio de Valladolid reconoció en sus Premios de Periodismo la labor de la difusión del desarrollo empresarial y económico de la provincia. En un acto celebrado en el salón de actos de la sede de la institución, los periodistas Sonia Quintana, Carlos Raúl Martínez, Noemí Morante, Jorge Iglesias e Ignacio Repilado recogieron sus galardones, dotados con 2.000 euros en cada categoría.

Así, en la modalidad de Prensa, Sonia Quintana subió al escenario para recibir el premio por su serie de reportajes ‘Comercios Históricos de Valladolid’, publicados en El Norte de Castilla entre el 1 de noviembre de 2023 y 1 de noviembre de 2024, en los cuales retrata una visión completa de la historia de los comercios e industrias tradicionales de la provincia, como protagonistas de la evolución social y económica a lo largo de los años.

El premio en la categoría de Radio fue para el reportaje ‘90 años juntos’, de Carlos Raúl Martínez, emitido en la Cadena Ser el 25 de octubre de 2024. El trabajo une la historia de dos negocios centenarios de Valladolid - Pantaleón Muñoz y el Café del Norte - con el 90 aniversario de la emisora, homenajeando así a dos negocios familiares que se han mantenido en pie a lo largo de tantos años.

En la categoría de Televisión, el galardón recayó en el reportaje ‘Gala Mova: entre bambalinas’, de Noemí Morante y Jorge Iglesias, redactora y operador de cámara respectivamente en La 8 de Valladolid, emitido el 11 de octubre de 2024. La pieza visibiliza la gala de la Moda de Valladolid y refleja la importancia que este evento tiene para el pequeño comercio de la ciudad, al tiempo que reconoce la labor de todos los implicados que hacen posible el desfile.

Por último, Ignacio Repilado fue el premiado en la categoría Escuela Internacional de Cocina por su artículo ‘¿Dónde van a comer las 'estrellas Michelín' cuando salen a comer?’, publicado el 5 de mayo de 2024 en El Norte de Castilla. El reportaje presenta una entrevista a seis chefs con estrella Michelin de Valladolid, que ponen en valor la calidad gastronómica de la provincia y recomiendan sus locales favoritos para ir a comer.

El jurado encargado de valorar las candidaturas y reunido el pasado 27 de enero estuvo compuesto por Ramiro Vega (director regional de Cadena Ser Castilla y León), Jorge Losada (director general de CyLTV), Javier Pérez Andrés (periodista especializado en agroalimentación, turismo, gastronomía y vino y director de Argi Comunicación), Carlos Aganzo (director de la Fundación Vocento), Rebeca Bezos (directora regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Castilla y León y Cantabria) y Víctor Caramanzana (presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid).