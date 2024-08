Castilla y León expande imparable su ecosistema emprendedor

Castilla y León es una región emprendedora. En la actualidad cuenta con 57 ‘startups’ y 19 ‘scaleups tech’ -aquellas cuando la facturación de las startups crece un 20 por ciento anual durante más de tres periodos seguidos o alcanzan más de un millón de dólares en financiación-, lo que coloca a esta Comunidad en el noveno puesto a nivel nacional por número de empresas tecnológicas.

Al menos así se desprende del Informe Empresas Tech e Innovadoras 2024, en el que se revela que estas empresas emergentes cuentan, además, con más de 80 millones de euros en facturación, 969 empleos generados y un acumulado de inversión de 530.000 euros en lo que llevamos de 2024.

En cuanto a los sectores líderes en la Comunidad, el estudio destaca la industria ‘Agrotech’, seguido del ‘Biotech’ y ‘Foodtech’.

Patio Innovation & Startup Campus, ecosistema en innovación, emprendimiento y sostenibilidad, ha reunido las principales empresas emergentes castellanas y leonesas que, según los datos recabados para su informe The Next 35, no sólo sitúan a su Comunidad a la cabeza de la innovación, sino también del desarrollo de todo el tejido empresarial del país.

Entre las empresas más destacadas están Smartfense, una solución de concienciación en seguridad de la información que permite reforzar comportamientos de los usuarios y crear una cultura cibersegura, disminuyendo incidentes y cumpliendo con todas las normativas. Onyx Solar, una ‘scaleup’ que ha desarrollado el primer vidrio arquitectónico transparente para edificios.

Un vidrio fotovoltaico transparente que, además de generar energía fotovoltaica, filtra la entrada de calor al interior del edificio. Eurocoinpay, una aplicación desarrollada con tecnología innovadora que permite poder pagar cualquier servicio o producto que compre el usuario o que contrate con la criptomoneda.

53Biologics, líder en el sector biofarmacéutico que presta servicios desde el desarrollo preclínico hasta la fabricación GMP, haciendo que los productos biológicos de sus clientes lleguen al mercado lo antes posible, y Atlas Innovative Engineering, que ofrece soluciones digitales e innovadoras para la mejora de la eficiencia en el mantenimiento y gestión de activos en los mercados de ‘Utilities’ de energía y forestal.

Patio Campus apunta en un comunicado que en los últimos años, el conjunto del ecosistema emprendedor del país ha experimentado un crecimiento “considerable”.

De hecho, la apuesta por la innovación y la creación de empresas disruptivas en España no deja de escalar y es que el valor de las ‘startups tech’ españolas ha superado los 100.000 millones de euros en 2023. También valoró que algunas de estas empresas españolas han protagonizado “grandes hitos” en el panorama empresarial español y prometen convertirse en motores clave del desarrollo económico de España.