CCOO y UGT convocan concentraciones el 26 de septiembre en las nueve capitales por las 37,5 horas semanales

Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron hoy la celebración de concentraciones el próximo 26 de septiembre en las nueve capitales y en Ponferrada como forma de “presión” a la patronal, que mantiene “bloqueada” la negociación” y de “toque” al Gobierno central para que la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas sea una realidad este mismo año.

Durante una rueda de prensa para presentar esta medida de presión, los máximos dirigentes autonómicos de CCOO, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, defendieron que esta medida es beneficiosa tanto para los trabajadores como para el país y que es posible por los beneficios empresariales y la senda de crecimiento económico de España.

También, pusieron sobre la mesa que “toca” y es el “momento” ya que hasta la fecha solo se han producido dos reducciones de jornadas, en concreto en 1919 cuando se paso a 8 horas diarias y en 1983 con 40 horas semanales.

En el marco de la negociación nacional, subrayaron que no solo no hay avances, sino que está “bloqueada” por la parte empresarial, de manera que, en caso de no existir un acuerdo, pidieron al Gobierno que lleve la norma al Congreso para que sea aprobada y pueda entrar en vigor este 2024. “O el Gobierno actúa o vamos a aumentar la presión”, remató Temprano.

Además, argumentaron que la jornada de 37,5 horas es “un paso” para llegar a las 32 y cuatro días semanales, siempre una reducción con el mismo salario, advirtieron ambos dirigentes sindicales, convencidos de que “es posible” y de que “este es el momento” para acordar esta medida.

La reducción de la jornada a 37,5 horas afectaría en Castilla y León a un 88,8 por ciento de asalariados en el sector privado a tiempo completo, en concreto a 465.000 trabajadores, ya que solo 60.000 empleados tiene jornadas por debajo de ese tiempo, mientras que la media en la Comunidad es de 38,6 horas semanales.

Diálogo social

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, manifestó que ambos sindicatos quieren llegar a acuerdos con los empresarios en el marco del diálogo social. “Es una cuestión de justicia social, es el momento oportuno por los beneficios y trabajar menos para vivir mejor”, argumentó Temprano, convencido de que esta medida no supone mermar la productividad, sino que se caminará a una mejor conciliación y habrá más empleo verde. “Este es el momento y no vamos a parar hasta conseguirlo”, resumió.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, relató que llevan nueve meses de negociación tanto con el Gobierno como con los empresarios, pero añadió que “se alarga demasiado” y las movilizaciones son “una advertencia”.

“Ahora toca una reducción de jornada acordada y pacífica, el país lo necesita, hay que evolucionar, no hace falta largas jornadas en el centro de trabajo”, aseveró el dirigente de CCOO, que precisó que no es solo reducir el tiempo de trabajo, sino también su organización ante la existencia de fórmulas tecnológicas y menos presencial.

Tras llamar a la movilización de los sindicatos en concentraciones que se realizarán ante las sedes de las patronales en las nueve capitales y en Ponferrada, sostuvieron ambos que se trata de equiparar las jornadas y los salarios a lo que se produce ya en Europa.

Como ejemplo de que la reducción de jornada no merma la productividad, argumento esgrimido por los empresarios para no aceptar esta medida, el dirigente de UGT Raúl Santa Eufemia manifestó que en 2023 se produjeron 24,3 millones de horas extraordinarias y solo se remuneraron un 58 por ciento.