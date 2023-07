El clarinetista Martin Frost encabeza una nueva edición del Otoño Musical Soriano

Uno de los mejores clarinetistas del mundo, Martín Fröst, es uno de los principales atractivos del XXXI Festival Otoño Musical Soriano (del 7 al 26 de septiembre), protagonista de un concierto que ofrecerá junto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro de un certamen que incluirá, entre otras novedades, a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y el regreso de la soprano Ainhoa Arteta.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, acompañados del director del festival, José Manuel Aceña, han presentado este martes la nueva edición de esta convocatoria puesta en marcha hace tres décadas por el maestro Odón Alonso.

El clarinetista sueco, que ha ganado reputación internacional por sus extraordinarios dotes interpretativos, ofrecerá en Soria un concierto el 23 de septiembre junto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un programa basado en "Dance Mosaic", obras de danzas húngaras, nómadas y popular rumanas, además de la sinfonía número 4 de Beethoven.

Fröst, que estudió en su país natal con el maestro Sölve Kingstedt y con Hans Deinzer en Alemania, ha ganado el primer premio del concurso internacional de Genova y ha recibido otros premios como el Nippon Music, el Akzo Nobel Music y el Borletti-Buitoni Trust.

Durante su carrera se ha presentado como solista con las mejores orquestas, entre ellas la Chamber Orchestra of Europe, Academy of St Martin in the Fields, City of Birmingham Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Czech Philharmonic, Stuttgart Radio Orchestra, BBC Symphony y Madrid Radio Orchestra.

La viceconsejera de Acción Cultural ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del festival, que es un ejemplo además de colaboración institucional para hacerlo crecer y afianzarlo, ha explicado durante su intervención.

El festival abrirá el 7 de septiembre con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao, con la pieza titulada "La creación", de F.J. Haydn.

La soprano Ainhoa Arteta, la Orquesta, Coro y solistas de la Comunidad de Madrid, La Ludovice Ensemble, la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, la Joven Orquesta Nacional de España, la Banda Municipal de Música de Bilbao, la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, el Cuarteto Quiroga y el guitarrista Vicente Amigo son una muestra de la calidad que ha destacado Sancho.

El festival, del 7 al 28 de septiembre, incluye veinte conciertos en seis escenarios diferentes, que darán cabida a casi setecientos músicos.

El 16 de septiembre se celebrará la décimo octava edición del Maratón Musical Soriano, un formato ideado por el maestro Odón Alonso para acercar la música en la calle.