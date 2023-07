Una comunidad de vecinos de Valladolid tendrá que pagar 12.000 euros a un cartero que tropezó en su portal

La Audiencia Provincial de Valladolidha condenado a una comunidad de propietarios a pagar 12.155 euros, más intereses, a un cartero de Correos que sufrió lesiones de diversa consideración al tropezar con un escalón de nueve centímetros de altura del portal.

En la sentencia conocida este miércoles, la Audiencia desestima el recurso de apelación planteado por la comunidad de vecinos y condena a esta al pago de dicha indemnización al cartero, que se produjo una "herida importante" en una pierna, según se indica el fallo.

El incidente se produjo el 5 de noviembre de 2018, cuando el cartero, en desempeño de su trabajo, se tropezó en el momento en el que iba a entregar un paquete a un vecino del inmueble, informa Efe.

En su fallo, la Audiencia responsabiliza a la comunidad de propietarios por su "negligencia" al "no suprimir ni señalizar debidamente el escalón o reborde ubicado en la puerta inferior de la entrada al edificio", lo que provocó el que "una persona que no conocía el inmueble no pudiera apercibirse de su existencia y tropezase cayendo al suelo y sufriendo un fuerte impacto en la pierna"