Conferco llama a la sociedad castellana y leonesa a comprar los regalos de Navidad en los comercios locales, ante el "fraude" del Black Friday

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, hace un llamamiento para que, durante los próximos días festivos de Navidad, los ciudadanos de la Comunidad apuesten por comprar regalos en sus comercios locales, frente al “fraude” que ha supuesto el ‘Black Friday’.

En este sentido, recordó que, según un informe de la OCU, el 70 por ciento de las ofertas que se publicitan durante el ‘Black Friday’ de grandes superficies son “falsas”, por lo que “se engaña a los consumidores" y ante esto “nadie hace nada”.

En este sentido, señaló que los pequeños comerciales sufren de “competencia desleal” y se sienten indefensos porque nadie les protege . “Nosotros no podemos hacer estas ofertas ni esos abusos. Nosotros no subimos los precios para luego bajarlos y lo dice un informe de la OCU”, resaltó para insistir que antes de las fiestas de Navidad los pequeños comercios lo pasan “muy mal” porque la gente apuesta por comprar en grandes superficies y operadores digitales.

A esto se suma que el mes de noviembre en Castilla y León ha sido uno de los más calurosos de la historia por lo que la ropa de invierno no se ha vendido. “El mes de noviembre ha sido un mes horroroso respecto a las ventas para los comerciantes y a esto se suma que el viernes negro no es sólo un día sino que lo alargan un mes entero con publicidad y promociones a todo bombo”, recalcó.

El presidente de Conferco aseguró que los comerciantes esperan que la campaña de Navidad sea “aceptable” y que el tiempo acompañe, es decir, que haga frío para vender las prendas de invierno. Tras las fiestas, los comerciantes pondrán más barato los artículos en ‘stock’ en la época de ‘Rebajas’. “Nuestras rebajas serán reales, pero nadie me devuelve lo que no he vendido por las mentiras del comercio electrónico, que ha perdido el respeto a los consumidores”, lamentó.

Adolfo Sainz recalcó que el sector da la bienvenida a la ‘Estrategia minorista del Comercio Rural’ 2027 para dar vida al medio rural, ya que el pequeños comercio está “muy tocado” y, en los últimos años, uno de cada cuatro comercios en Castilla y León ha cerrado. “Es necesario un plan estratégico para los pequeños comercios y también es vital el asociacionismo que es vital con acciones comerciales para estimular las ventas. No hay relevo generacional y los padres no quieren que sus hijos que se dediquen al comercio”, concluyó.