El PP ve crucial elvar a rango de ley la prestación de los servicios básicos en Castilla y León

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez y los procuradores del PP, Elena Rincón y Javier Carpio, han mostrado su satisfacción porque la iniciativa planteada por el Grupo Popular en las Cortes haya salido adelante y con ello se han blindado los servicios públicos a todos los segovianos y a todos los castellanos y leoneses.

“Esta iniciativa que aprobamos esta semana en el Pleno de las Cortes responde a un compromiso personal del Presidente Alfonso Fernández Mañueco, que trasladó al Grupo Parlamentario Popular y la presentamos como Proposición de Ley. Se trata de elevar a rango de ley como dice el Artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía la obligatoria prestación de los 3 servicios más esenciales y necesarios para la población: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, ha indicado Francisco Vázquez.

Para los populares “esto es mucho más que una Ley, es un pacto con todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León, mediante el cual nos comprometemos a que el excelente nivel que en este momento tienen los tres servicios que protegemos, no pueda descender”. En esta misma línea han insistido en que mediante esta iniciativa se blindan, con una norma con fuerza de ley, las conquistas y logros obtenidos en la prestación de estos servicios públicos esenciales en todo el territorio de Castilla y León y a favor de todos los ciudadanos, especialmente de los que viven en el mundo rural que es donde hay que hacer un mayor esfuerzo para mantenerlos.

Según ha esgrimido hoy el procurador del PP, esta normativa tiene como máxima “garantizar al ciudadano la prestación en el territorio de la Comunidad de Castilla y León los servicios autonómicos esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales, que se desarrollan directamente por la Administración de Castilla y León o en colaboración con otras Administraciones Públicas”, además de posibilitar el acceso a los mismos en condiciones de igualdad a la prestación en el territorio de los servicios públicos esenciales.

Los tres servicios esenciales que trata de proteger la Ley disfrutan en este momento de una calidad excelente, fruto del acertado trabajo que durante muchos años han venido desarrollando las consejerías y los profesionales que diariamente están al pie del cañón y han conseguido que gocen de un grado de satisfacción excelente por parte de los usuarios y, lo que pretende esta Ley, es que el nivel que en este momento tienen sea el suelo de la prestación y no pueda descender ni un grado.

Al respecto, Vázquez ha subrayado que “nuestro Sistema Público de Salud es el 4º mejor valorado de España según informa la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública”. Esta afirmación la ha argumentado indicado que las encuestas de satisfacción de los usuarios rozan el sobresaliente en urgencias, consultas externas y consultas de atención primaria, con la mayor red de consultorios abiertos de toda España y la mejor ratio de médicos y la segunda mejor de enfermería en Atención Primaria.

“Nuestro Sistema Educativo es el mejor de España y uno de los mejores del mundo”. Así de rotundo lo ha afirmado hoy Francisco Vázquez quien ha indicado que por primera vez “aparecemos en el primer puesto del ranking en matemática, ciencias y comprensión lectora, las tres competencias que evalúa el Informe PISA y el Informe PIRLS de la OCDE.

En esta tierra se apuesta por la libre elección de las familias y se da valor al mérito, al esfuerzo, la capacidad, la participación y el conocimiento de los alumnos para que sean más competitivos. Se atienden las necesidades educativas de las zonas rurales manteniendo los colegios abiertos con ratios mínimos de tres niños, “se apoya decididamente la Formación Profesional y se apuesta por una Universidad libre y de alta calidad, no adoctrinamos a nadie y de ahí los excelentes resultados de nuestros alumnos”, ha explicado.

Y en Servicios Sociales “llevamos 10 años consecutivos encabezando el ranking de Atención a la Dependencia según el Informe DEC de la Asociación

de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y somos los primeros en Servicios Sociales de las Comunidades de régimen común” ha explicado, a la vez que ha dicho que “el último Informe del Observatorio de la Dependencia dice que nuestro sistema de protección social es el más eficiente, equilibrado y el que más empleo genera. Dice que somos la Comunidad que presta un servicio más completo e integral, a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, falta de pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de atención o ayudas para realizar las actividades básicas de su vida diaria”.

Frente a estos buenos resultados de los tres servicios que han sido blindado por la nueva normativa, Vázquez ha querido afear la actitud del PSOE quien ha votado en contra de la misma.

“En Castilla y León tendríamos, todavía, un mejor grado de prestación de servicios si Sánchez y su Gobierno “Frankenstein”, NO vendiera España por 7 votos, si no le diera privilegios millonarios a Cataluña que tenemos que pagar todos, si Sánchez cumpliera la Constitución y no se arrodillara ante los independentistas catalanes y aprobara, de una vez por todas, un sistema de financiación autonómica y local, más justo y adaptado a las peculiaridades de cada territorio”, ha afirmado.

Por todo ello ha querido concluir diciendo que “los castellanos y leoneses no quieren los devaneos constantes de un Gobierno a la deriva que no gobierna, que solo se ocupa de corregir su incompetencia, que tiene a sus Ministros más ocupados en buscar disculpas que en buscar soluciones a los problemas que tiene nuestro país”.