A debate que Burgos sea la capital de la DO Ribera del Duero

La aspiración de que la ciudad de Burgos se posicione como capital de la Denominación de Origen Ribera del Duero se cuela en el Pleno extraordinario de debate sobre el estado de la provincia, que se celebró hoy en el Palacio de la Diputación durante cerca de tres horas. Fue la portavoz de Sentir Aranda, Belén Esteban, quien recriminó al presidente de la institución, Borja Suárez, que ayer declarase en el marco de una misión comercial que Burgos, “como principal receptora del turismo en toda la provincia, tiene que ofrecer la DO de forma nítida y clara para acelerar ese polo de atracción turística y ofrecer muchos recursos de cara al futuro”.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos aspira también a convertir a la capital en el epicentro de la Denominación de Origen Arlanza. La intención de la Diputación es generar un discurso en torno al vino y a los productos de calidad, ya articulado en buena parte a través de la marca ‘Burgos Alimenta’.

La diputada provincial de Sentir Aranda reconoció sentirse “indignada” con “esa idea y esas declaraciones”, dijo. “En el camino de Aranda hasta aquí no he parado de atender llamadas de teléfonos de alcaldes y de alumnos indignados con estas declaraciones”, reprochó, al tiempo que le preguntó si “esta idea la desarrolla usted en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos”, acusándole de “gobernar para la ciudad de Burgos”.

“Cada vez que se les ocurren estas cosas vuelven a reforzar la idea de que la Diputación está a otras cosas que no son los pueblos ni los ayuntamientos. Nunca ha prestado demasiada atención al sur de la provincia, señor presidente. Eso lo tenemos asumido. Y además en el sur siempre se dice que de arriba para abajo parece que no somos Burgos. Estamos acostumbrados”, recriminó Esteban.

Sin embargo, enfatizó que en esta ocasión “vienen a por la joya de la corona”, que es la Denominación de Origen de la Ribera del Duero. “Que no solo es uno de nuestros motores económicos, sino que es un endema y es un componente de la ciudad que tenemos tan arraigado que dudo que usted lo pueda comprender”, apostilló. La portavoz de Sentir Aranda argumentó que “la DO no es una contraetiqueta en una botella, no es un montón de litros vendidos; son puestos de trabajo, son pueblos que fijan población; es turismo, cultura, es riqueza para nosotros y es una señal de identidad”.

Coordinación con las DO Ribera de Duero y Arlanza

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, interrumpió esta intervención por no formar parte del ámbito del debate sobre el estado de la provincia, si bien apuntó que ha mantenido al respecto una conversación con el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, de la que agradeció “tanto el tono como la comprensión y la unión objetiva”.

Así, recordó que ayer lo que se reivindicó es “algo que está coordinado perfectamente con la Denominación de Origen Ribera del Duero y también con la DO Arlanza”. “Es una petición que nos han hecho, por activa y por pasiva, muchos de los productores, de los bodegueros y los elaboradores de vino de la Ribera del Duero”, aclaró.

En este marco, explicó que ayer hubo una misión comercial y de las 43 empresas que vinieron, 35 eran bodegas de la Ribera del Duero. “Y lo que hemos dicho es una reivindicación, además de justa, es una reivindicación que tiene que servir para potenciar las denominaciones de origen, para potenciar y proteger el mundo del vino y de lo cual todo el beneficio que tiene la Ribera del Duero en Burgos es el beneficio que tiene la provincia de Burgos”, manifestó Suárez.

Asimismo, insistió en que “lo que hicimos ayer es, además de seguir el curso de aquellas peticiones que nos han hecho los protagonistas, las bodegas de la Ribera del Duero y la propia Ribera del Duero, es entender que la provincia de Burgos tiene que aprovechar y tiene que potenciar más sus dos denominaciones”.

Tal es así, dijo, “que incluso vamos a asociar al propio Plan de Empleo de la Diputación con las farmacias, con los municipios rurales, con los bares”. “Vamos a potenciar las denominaciones de origen, vamos a potenciar el consumo de vino, el consumo responsable, pero sobre todo el consumo de calidad”, exclamó. “Y eso es un beneficio no solo para la Ribera del Duero, es un beneficio absoluto para toda la provincia”, apostilló.

Además, Borja Suárez se refirió a que “tal es así que la propia convocatoria que se está desarrollando con respecto al patrimonio, uno de los elementos etnográficos industriales más importantes son los barrios de bodegas, que son los que queremos potenciar”. “Tal es así que la colaboración de la Ruta del Vino de Ribera del Duero, que comprende cuatro provincias, tenemos y seguiremos potenciando esa ruta con una colaboración expresa, contundente también con la propia Ruta del Vino”, agregó.

En este sentido, el presidente de la Diputación relató que “teniendo el 70 por ciento del territorio de la Ribera del Duero, que comprende las cuatro provincias, teniendo más del 55 por ciento de las bodegas, el espacio de Burgos en el aprovechamiento, en la recepción de los turistas, tiene que ser nuestra marca de calidad”.

“Nuestra marca de calidad comprende las dos denominaciones de origen. Si Burgos es quien recibe más del 70 por ciento del turismo que luego se distribuye en toda la provincia, esos turistas tienen que ver no solo la catedral, no solo el patrimonio de Burgos, sino saber que hay una marca que es de Burgos, que es de Burgos provincia y que tenemos que aprovechar de beneficiarnos de que esos turistas acaban La Ribera, acaban la ruta en la zona de Aranda, en la zona de la Ribera del Duero, nos beneficiamos todos”, manifestó.

Así, desveló que la conclusión de la conversación con el alcalde arandino es “un mensaje de unidad, de participación y de unificar el espacio de Burgos frente al resto de provincias sin confrontar, pero sí, exigiendo que la sede, que la DO siga siendo Ribera del Duero, que la ciudad del vino siga siendo Aranda de Duero, pero que el resto, la provincia de Burgos, no se aproveche de ese recurso, sino que lo beneficie, que genere más consumo de Ribera del Duero en la provincia de Burgos, que genere más ideas, que genere más marcas, que genere más cultura del vino”.

Por lo tanto, Suárez reconoció que puede tener “reproche” en una “mala interpretación” de esas declaraciones que “suscribo de arriba a abajo”. “No es malo para la DO Ribera del Duero que la capital la reivindique y más espacio comprende de Ribera del Duero” porque “si no lo reivindicamos nosotros, lo van a hacer otros”. “Y hoy, la capital del vino no es Burgos, es Valladolid”, espetó.

Borja Suárez indicó que “no entiendan por ninguna ofensa el hecho de que reivindiquemos la capitalidad en Burgos, Burgos es provincia. Y si Burgos capital apoya también ese recurso del que se va a beneficiar y mucho es toda la Ribera del Duero, porque la mayoría de los turistas llegan por Burgos capital”.

Ayuntamiento de Aranda

Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero se quiere recalcar que DO Ribera de Duero solo hay una, por lo que desde la institución municipal se estará vigilante en la defensa de los intereses de la misma. “El vino es uno de los grandes recursos de nuestra ciudad y los pueblos de la denominación, así como toda la actividad económica relacionada con la uva, desde las empresas elaboradoras hasta las bodegas tradicionales tan presentes en nuestros pueblos que, junto con una excelente gastronomía, un importante patrimonio histórico, unida a las tradiciones de nuestros pueblos, son un reclamo importante de actividad turística, que genera un motor económico muy valioso en nuestra comarca”, manifestaron. Por todo ello, desde este Ayuntamiento se mantendrán “alerta” en la defensa de una actividad económica “tan importante y vital” para este municipio.