La Diputación de Segovia pide al Gobierno de España que incluya líneas de ayudas para carreteras provinciales en las convocatorias de fondos europeos

La Diputación de Segovia se ha adherido al ‘Manifiesto por la Relevancia de la Red Local’, que impulsa el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, con el apoyo de la Asociación Española de la Carretera. Se trata de un documento cuyo objetivo es apelar al Gobierno central a que articule ayudas para la gestión de las carreteras provinciales, al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, ligadas a los fondos europeos.

El diputado de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo ha sido el encargado de suscribir el manifiesto por parte de la institución provincial segoviana, alineándose por tanto con un texto que refleja que las condiciones de las carreteras guardan relación directa con la libertad a la hora de elegir el lugar de residencia o el trabajo, además de resultar esencial para el acceso a los servicios públicos, como la educación o la sanidad, así como de las actividades relacionadas con el ocio o el tiempo libre.

Asimismo, se tiene en cuenta que la comunicación con las poblaciones más pequeñas se limita, casi en exclusiva, al transporte por carretera, tanto en el caso de personas como de mercancías. Es por eso, recalca Cerezo, que “el reparto de fondos comunitarios debe tener en cuenta la importancia de la red provincial de carreteras,

que deben contar con programas específicos que soporten tareas como el arreglo, la conservación o el mantenimiento, entre otros”.

Cabe recordar también que la Diputación de Segovia cuenta con más de mil doscientos kilómetros de carreteras de su titularidad, lo que constituye un volumen mayor en el territorio segoviano de lo que suman, juntas, las vías del Estado y de la Junta de Castilla y León. Carreteras convencionales que, en muchos casos, tienen una anchura limitada, sin que ello quiera decir que soporten una intensidad media baja, en algunos casos, con un volumen apreciable de vehículos pesados en algunas de ellas, por servir de vía de conexión con espacios industriales implantados en el medio rural segoviano.

Se trata de carreteras que reúnen, por consiguiente, un elemento integrador de las zonas que conectan, además de contribuir al dinamismo y vertebración entre municipios, contribuyendo al desarrollo social y económico. Otro de sus potenciales es el valor paisajístico de muchas de ellas, al transcurrir en pleno medio natural y constituir, igualmente, una de las bazas que se puede usar para combatir el reto demográfico.

Pese a todo ello, las convocatorias de los fondos Next Generation relativas al ámbito de la movilidad no permiten, en líneas generales, la participación de las entidades locales. Por eso, el manifiesto aboga por visibilizar la red local en el debate político y social, además de dotar de recursos la inversión en conservación, acondicionamiento y mejora de la seguridad de las vías de titularidad provincial, no solo en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sino también en las próximas iniciativas del programa FEDER 2021-2027. En esa línea, propone la incorporación de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells a la Mesa de Movilidad Rural e incluir la red local de carreteras en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Demandas urgentes

De esta manera, y ante la próxima publicación de convocatorias con financiación de fondos europeos, el documento pide que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apoye la difusión del manifiesto y, a las comunidades autónomas, una visión amplia en las soluciones de movilidad, que tengan en cuenta las vías de titularidad local.

En cuanto a la Administración Central del Estado, piden que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible plantee estrategias conjuntas de movilidad; que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico considere el papel de estas vías en la lucha contra la despoblación y para mitigar el cambio climático y adaptarse a él; y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática así como al Ministerio de Hacienda que prioricen las necesidades de inversión de estas infraestructuras.