La Diputación de Valladolid y las cinco Denominaciones de Origen de la provincia ponen en marcha ‘El Alma del Vino’

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha mantenido una reunión de trabajo con los máximos representantes de las cinco Denominaciones de Origen presentes en la provincia con el objetivo de coordinar esfuerzos para poner en marcha una nueva iniciativa, El Alma del Vino, que tiene como objetivo resaltar y ensalzar el alma de los viticultores y el resto de profesionales que han hecho del vino un recorrido lleno de historia, tradición y legado.

Además del presidente de la Diputación, en la reunión han participado Enrique Pascual y Miguel Sanz, presidente y director general respectivamente de la DO Ribera del Duero; Pablo Sáez, presidente de la DO Cigales; Rafael Banco, presidente de la DO León; Santiago Mora, director general de la DO Rueda; y Rubén Gil, gerente de la DO Toro. Junto a ellos, Fernando Esteban, diputado delegado del Servicio de Agricultura, y Moisés Santana, diputado responsable del Servicio de Promoción Agroalimentaria.

Con este encuentro, se busca reconocer y valorar a quienes, con su labor diaria, nos regalan el vino, un verdadero reflejo de nuestra tierra y nuestra cultura. Para ello, se organizará en el Teatro Zorrilla una Gala que reconozca, a través de los premios El Alma del Vino, a todas aquellas personalidades de especial relevancia para el sector tales como trayectorias profesionales o proyectos empresariales históricos, valorando el carácter innovador y la aplicación de las nuevas tecnologías como pilares de la viticultura en nuestro país.

La Gala será el broche final de un día que se iniciará con una Jornada Técnica que busca ser un punto de conexión entre todos los eslabones de la cadena de valor del mundo del vino, y en ella se pretende reunir a más de trescientos profesionales entre productores, industria, operadores, distribución y administraciones públicas.

El programa incluirá ponencias técnicas sobre el manejo de cultivos, una mesa de debate con profesionales del sector, y una ponencia marco a cargo de una personalidad destacada del mundo de la viña. Además, se habilitarán espacios para el networking, promoviendo el intercambio de experiencias y generando nuevas oportunidades de colaboración entre los diferentes actores del sector.