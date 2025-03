El consejero de Sanidad de Castilla y León acusa a la ministra de ser incapaz de resolver carencias médicas

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para resolver las carencias y falta de oncólogos en el Hospital de Bierzo". Estas declaraciones realizadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, y publicadas en redes sociales tras una reunión mantenida con la Plataforma Oncobierzo han causado estupor asombro y desconcierto en la Junta de Castilla y León, y por ese motivo, el consejero de este departamento en la comunidad castellano y leonesa, Alejandro Vázquez, ha enviado una dura carta este martes a la titular de Sanidad, en la que la reprocha las nulas acciones que está llevando a cabo desde su Ministerio.

"Entenderás mi asombro sobre todo cuando en INGESA, en tu ámbito de competencia, tienes el mismo problema y no has sido capaz de resolverlo, por el mismo motivo que nos sucede en Castilla y León: no hay oncólogos en las bolsas de empleo", y donde le ha recordado que en sus toma de posesión declaró que es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad la capacidad de dotar al sistema sanitario de los médicos especialistas necesarios. "Un año después, la realidad es que no has hecho absolutamente nada para solventar este problema, aun cuando en reiteradas ocasiones, desde las Comunidades Autonómas hemos pedido soluciones para este auténtico problema de Estado que supone la falta de especialistas", afirma.

Asimismo Vázquez asegura que se siente perplejo cuando la ministra usa la palabra coordinación, ya que en este periodo "no hemos visto una voluntad de ello real por tu parte, situación que resultaba factible con tus antecesores en Ministerio. Y veo con enorme sorpresa que prometes dotar de medios y condiciones atractivas a los profesionales, cuando me consta que además de no ser capaz de hacerlo donde tienes competencias, Ceuta y Melilla, en Castilla y León no cuentas con dichas competencias, por lo que considero que este anuncio no es más que un nuevo brindis al sol".

Y todo ello, recuerda con el profundo malestar de la Plataforma ciudadana "Todos por una Sanidad Digna" de la ciudad autónoma de Ceuta, tras la reunión mantenida con Oncobierzo. "Comparto plenamente sus argumentos. Les resulta paradójico e inadmisible, como a mí, que intervengas en regiones donde no tienes competencias de gestión sanitaria, mientras ignoras y esquivas tu responsabilidad directa en Ceuta y Melilla, donde no solo faltan oncólogos, sino también especialistas en áreas esenciales como cardiología, pediatría, psiquiatría o anestesiología, lo que provoca listas de espera interminables, traslados forzosos a la península y una atención sanitaria precaria".

Una situación, afirma el consejero, que es "consecuencia directa de hacer partidismo con la Sanidad en un momento en que el Sistema Nacional de Salud está atravesando la encrucijada más importante de su historia, debido, entre otras causas, a la falta de especialistas sanitarios, entre ellos, oncólogos".

Vázquez traslada a la ministra en esta carta que desde la Junta se está trabajando para contratar a cualquier oncólogo que reúna los requisitos de titulación y esté dispuesto a trabajar en el hospital de El Bierzo, y que en la actualidad hay 23 especialistas en la materia de distintos puntos de la comunidad que están prestando asistencia oncológica allí, consiguiendo la continuidad asistencial, sin demoras, pero que ello no implica que se renuncie al objetivo de cobertura definitiva de las seis plazas con las que cuenta la plantilla del hospital.

También le informa de la intensificación de la búsqueda activa de profesionales, de la ampliación de la plantilla y de la oferta de vacantes en distintas convocatorias de OPE, así como concursos de traslado abierto y permanente y procesos de estabilización y que se está tramitando una iniciativa legislativa en las Cortes que tiene como objetivo mejorar las condiciones de los puestos de trabajo de difícil cobertura.

Vázquez termina la carta señalando que "desde Castilla y León estamos realizando todos los esfuerzos posibles para solventar este grave problema, pero créeme que es necesario que el Ministerio de Sanidad asuma su responsabilidad, para aseí poder garantizar la mejor asistencia sanitaria a las personas de nuestra comunidad".