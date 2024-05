DYC pone en valor "todo lo bueno que tenemos" con una experiencia en su icónica destilería

Whisky DYC sigue poniendo en valor todo lo bueno que tenemos en nuestro país con una nueva experiencia en su icónica destilería en Palazuelos de Eresma. El primer whisky español, que este año celebra 65 años de historia, invita a los consumidores a acercarse al entrañable a la par que desconocido mundo del whisky.

La marca propone una experiencia que pone el foco en el entorno más próximo de la destilería, ubicada en un enclave privilegiado. “A nosotros como producto español que se siente orgulloso de su origen, nos parece realmente importante contribuir a poner en valor las cosas positivas que se pueden encontrar aquí, de las que nos sentimos orgullosos y que muchas veces no somos capaces de apreciar. Por eso planteamos experiencias en la que disfrutar y conocer todo lo que hay detrás de DYC” señala Hugo Mallo, portavoz de DYC.

Teniendo muy presente esta idea de celebrar el orgullo por lo nuestro y poniendo el foco en la capacidad de los españoles para criticar o poner el punto negativo a todo lo que tiene que ver con nuestro país, DYC ha reunido en su destilería de Segovia a personas de otras nacionalidades con el objetivo de ayudarnos a poner en valor todo lo bueno que tenemos en nuestro país.

Para presentar esta nueva experiencia DYC ha contado con un anfitrión de excepción: Boris Izaguirre. Guiados por Alejo Saade, Brand Ambassador de DYC, Boris Izaguirre junto a la actriz y presentadora ruso-ucraniana Yulia Demoss, el también actor y director de la escuela Acting in English en Valencia, Mike Lee y Emily Woerfel, creadora de contenidos de origen estadounidense han compartido con los asistentes historias personales acerca del país en el que por diversos motivos decidieron quedarse a vivir. “Una de las cosas que más me enamoró de los españoles, fue su forma de ser. El humor que forma parte de vuestro día a día. De hecho, mi hermana, ya antes de venirme a vivir aquí me dijo que era un país que me iba a encantar”, apunta Boris Izaguirre.

Hugo Mallo, matiza que “desde DYC somos muy conscientes de que en muchas ocasiones nosotros no somos capaces de mirar lo que nos rodea con una mirada fresca y por eso incluimos la mirada de otros para ayudarnos a revalorizar todo lo bueno que tenemos aquí”. A través de sus vivencias y su forma de ver nuestro país desde una óptica más positiva, DYC sigue trabajando en el concepto #OrgullososDeLoQueSomos.

La experiencia de la marca conjuga lo mejor de la destilería gracias a un recorrido sensorial por distintos puntos de este espacio con historia, con un paseo por los paisajes más característicos de la Sierra de Guadarrama para finalizar la experiencia con la mejor gastronomía de la zona maridado con DYC 8. El broche para concluir la jornada bajo el cielo estrellado, haciendo de este plan algo único.

A través de esta experiencia, DYC pone de manifiesto las tres características claves presentes en los destilados de la marca.La importancia de la pureza del agua que llega directamente del deshielo de las cumbres del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y llega al río Eresma (muy próximo a la destilería), el fácil acceso a cereales de proximidad 100% procedentes de Castilla y León y por último y no por ello menos importante, la ubicación en altura de la destilería, a 1036 metros de altitud, siendo una de las más altas del mundo. Es precisamente este envejecimiento en altura, lo que le aporta a whisky DYC unos aromas, sabores y matices únicos que lo hacen inconfundible.

Detalles de la experiencia

La jornada da comienzo en el Palacio del Molino del Arco (edificio del siglo XV) ubicado en Palazuelos de Eresma. Lugar elegido por Nicomedes García para fundar Destilería DYC (Destilerías y Crianza del Whisky), tras diversos viajes a Escocia. Una elección que no fue casual, Nicomedes tuvo muy presente la naturaleza que rodea la destilería y todo lo que esto podía aportar en la elaboración de sus destilados. Es precisamente esta ubicación, una de las claves para dotar a DYC de unas características que se han convertido en su sello de identidad.

La experiencia parte de la destilería, con un recorrido sensorial de una duración aproximada de 2 horas, que incluye la visita a la primera bodega original de la destilería y una exclusiva cata con maridaje.Continúa acercando a los visitantes a la Sierra de Guadarrama, para descubrir de forma vivencial este entorno con un atardecer en plena naturaleza y una cena bajo las estrellas para cerrar la noche. El plan incluye también la estancia en Segovia en un hotel 4 estrellas. Una propuesta que los consumidores podrán disfrutar, previa reserva, los próximos viernes y sábados, a partir del 7 de junio, durante 4 fines de semana consecutivos.