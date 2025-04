Este es el podio de la prestigiosa experta Beth Willard de los vinos de Rueda

Beth Willard, reconocida experta en vinos y jueza internacional con una sólida trayectoria en el descubrimiento y promoción de vinos españoles, se ha adentrado en la D.O. Rueda, la primera D.O. de vino blanco de España, para elaborar el informe “Rueda 2025 - Top 100”. Para ello, ha visitado 32 bodegas y ha probado vinos de otras 30, sumando un total de 347 vinos de 62 productores. Con todo ello, ha elaborado un extenso informe en el que destaca un podio con su selección de vinos, enólogos y bodegas.

Originaria de Australia, Beth Willard ha trabajado durante años en el sector del vino en Europa, especialmente enfocada en regiones vinícolas emergentes y tradicionales de España. Ha sido panelista en prestigiosos concursos como el Decanter World Wine Awards y es conocida por su capacidad para identificar talentos enológicos y destacar vinos con potencial a nivel internacional. Su enfoque combina conocimiento técnico, pasión por el vino y una sensibilidad especial por las historias detrás de cada botella.

Con este gran bagaje la experta ha seleccionado un podio compuesto por leyendas de la enología, nuevos enólogos, viticultores o cooperativas, así como mejores vinos blancos, nuevos descubrimientos o con la mejor relación calidad-precio. Y en esta misma línea, la Ruta de Vino de Rueda propone varias experiencias enoturísticas para adentrarse en lo mejor de la Denominación de Origen Rueda.

Diez categorías para saborear y descubrir en la Ruta

1. Bodegas Yllera se alza el título de “Leyenda de la Enología” para Jesús Yllera. Y en esta bodega, con más de 50 años de historia, gastronomía, turismo y cultura del vino se unen para ofrecer experiencias únicas como son las visitas El Hilo de Ariadna y El Hilo de Ariadna Legado o su icónica Experiencia Berasategui.

2. Bodegas De Alberto se hace con dos menciones, tanto el “Premio de Enoturismo” como el “Vino Generoso del Año” por su De Alberto Dorado NV. El enoturismo en esta ocasión lo escenifica su mítica playa de damajuanas, cuya visita se incluye junto a las galerías subterráneas en sus opciones Memoria Habitada De Alberto y Premium De Alberto: All You Need is Gold.

3. Cuatro Rayas entra en el podio en la categoría “Cooperativa del Año”. Esta agrupación que nació en 1935 aúna a más de 400 personas cuyo origen y destino está arraigado a viñas de 30 pueblos de Valladolid y Segovia. Entre sus actividades destacan la Experiencia Cuarenta Vendimias y la Experiencia Vinos y Manjares.

4. Bodega Muelas consigue la mención al “Vino con la Mejor Relación Calidad-Precio del Año” por su Muedra Verdejo 2023. Esta bodega, de tradición familiar que va por la quinta generación en pleno centro de Tordesillas, propone su visita Esencial Bodega Muelas y su visita Esencial con Aperitivo Bodega Muelas donde descubrir, además, una colección de joyas inspiradas en el mundo del vino.

5. Bodega Rodríguez y Sanzo entra en el podio en la categoría “Descubrimiento de Vino Blanco del Año” con su Palo Norte 2020. Esta bodega, liderada por el enólogo y arquitecto del proyecto Javier Rodríguez, tiene cierta semejanza con los Chateaux franceses o con las bodegas Californianas. El complejo, que se encuentra rodeado de un anillo de viñedos de variedades olvidadas y relegadas casi al abandono, ofrece visitas técnicas y teatralizadas, así como catas y eventos privados.