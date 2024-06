La Feria de Teatro Ciudad Rodrigo refuerza su apuesta por la innovación y la creación

Cuenta atrás para que dé comienzo un año más, y van 27, una de las citas culturales más relevantes del verano en Castilla y León y con mayor repercusión internacional: la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

Un evento que este año se desarrollará entre el 20 y 24 de agosto, en el que el público podrá disfrutar de más de medio centenar de espectáculos de 41 compañías de todo el mundo y de hasta once regiones de la España autonómica, para todos los públicos y edades entre teatro clásico, contemporáneo, de calle, con títeres, objetos e incluso musicales,

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, presentaba este lunes en Miróbriga la programación, en compañía de su alcalde, Marcos Iglesias, del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y del director de la Feria, Manuel González, y ponía en valor la importancia de este certamen, "siempre comprometido con la innovación y la creación, como una de sus principales señas de identidad”.

Santonja destacaba que la oferta diseñada busca llegar a un abanico amplio de destinatarios y refuerza su contenido para la primera infancia. De hecho, dedica más de un tercio del cartel al público infantil y familiar, al que se dirigen específicamente 15 de los 22 espectáculos.

La Feria apuesta también por las compañías de Castilla y León (14), que acaparan un 34 por ciento de la programación con el fin de promocionar las producciones regionales, otra de las banderas de esta cita veraniega de las artes escénicas.

Cinco de estos grupos teatrales de la Comunidad, además, estrenarán espectáculo en Ciudad Rodrigo: Guetto 13-26 ('Un enemigo del pueblo'), Valquiria Teatro ('La maja robada'), El Trío Caracol ('Todos los espíritus santos'), Olaya Hernando & María San Miguel ('Mujeres y vanguardias') y Marcos Martincano ('Hacer torrijas como acto de resistencia'). Las dos últimas actuarán por primera vez en la feria, circunstancia que se da también en los casos de Tripabajo ('La enfermedad del mal gusto') y ARTScreative ('Aéreon').

No faltarán a la cita los veteranos en estas lides como Teatro Corsario ('El alcalde de Zalamea'), Azar Teatro (que inaugurará la feria con 'Escupir al cielo'), Nao d'amores ('El castillo de Lindabridis', en colaboración con la CNTC), Teloncillo ('La selva'), La Chana ('Natalia'), Spasmo ('Bichitos') y Perigallo ('Por voluntad propia'), que completan la relación de compañías de Castilla y León programadas.

En la mirada panorámica a la realidad escénica del occidente peninsular y del entorno de la Vía de la Plata juegan también un papel esencial cinco espectáculos de Extremadura: 'La aparición' –de Verbo Producciones–, 'En la nube' –de Tupa Percusión–, 'La isla del tesoro' –de Panduro–, 'La Torre' –de Albadulake–, y 'Como me convertí en árbol' –de Glauka–; cuatro portugueses: 'Julio César' –Companhia do Chapitô–, 'Formoscopio' –A Bolha–, 'El oso que no lo era' –Marcia Leite– y ' Parte del suelo' –O Ultimo Momento–; y dos gallegos: 'Deadpank Karaoke' –Ibuprofeno Teatro– y 'Glamping' –SU.MA–.

Además, se contará con la presencia de tres formaciones andaluzas que estarán en Ciudad Rodrigo con estrenos absolutos: La Maquiné ('¡Soy salvaje!'), Zen del Sur ('Espectro') y La Buena Compañía ('El bosque de Coco').

Esta representación de Andalucía obedece a la colaboración con la feria de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de esa Comunidad. El acuerdo se suma al habitual de la Junta de Extremadura, a través del Centro de las Artes Escénicas, y de la Música CERMAT, gracias al que se mostrarán en Ciudad Rodrigo las cinco producciones extremeñas, dos de ellas en calidad de estreno absoluto.

Del resto del territorio español llegarán La Familia Política con 'La lengua incompleta', Félix Albo con 'Ibiza ´80' y Dos en Vilo con 'Faüla' (de la Comunidad Valenciana); Festuc Teatre con 'Yo Tarzán', Xip Xap con 'Sé tortuga' y Mucab Dance con 'Correllums' (Cataluña); La Tartana Teatro con 'Un hilo me liga a vos' e Impromadrid con 'El que tropieza y no cae' (Madrid); Teatro del Temple con 'Bodas de sangre' y Los Titiriteros de Binefar con 'El Abrazo' (Aragón); D'es Tro con 'Poi' (Baleares); Unai García Amaro con 'El conserje' (País Vasco), y Teatro Silfo con 'Cornelio, Nadarín y Federico' (Murcia).

Doce primicias mundiales

Además de los cinco estrenos absolutos de compañías de Castilla y León y los tres que aporta la representación andaluza, se mostrarán por primera vez ante el público los últimos proyectos de Festuc Teatre ('Yo Tarzán'), de Tupa Percusión ('En la nube'), Glauka Producciones ('Como me convertí en árbol') y Félix Albo ('Ibiza ´80').

A esas doce primicias mundiales se sumarán los estrenos en España de tres de las propuestas portuguesas: 'Formoscopio' (de A Bolha), 'El oso que no lo era' (de Marcia Leite) y 'Parte del suelo' (de O Ultimo Momento), y dos espectáculos que tendrán su 'première' en español: 'Sé tortuga' (de Xip Xap), y 'Deadpank Karaoke' (de Ibuprofeno Teatro).

El consejero destacaba que el carácter novedoso de la programación va más allá del total de esos diecisiete estrenos, ya que únicamente diez espectáculos han podido verse antes en Castilla y León, mientras el 75 por ciento de las propuestas permanecen inéditas en la Comunidad.

La vertiente internacional de la Feria de Teatro de Castilla y León permite afianzar los lazos con la vecina Portugal y ratificar la condición de principal escaparate escénico para las compañías del país vecino.

La presencia de cuatro formaciones lusas, que ofrecerán siete funciones de sus espectáculos, encuentra contraprestación en la presencia de producciones castellanas y leonesas en el único mercado escénico del país vecino: la Feira de Teatro Ibérico de Fundâo, que recibirá a Niñas Malditas y Cal y Canto Teatro. El acuerdo con esta feria implica la presentación en Ciudad Rodrigo del trabajo ganador de su último Premio del Público: 'Parte del suelo', de O Ultimo Momento.

A raíz de los encuentros profesionales celebrados en Ciudad Rodrigo en los últimos años, la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura de Portugal, DGartes, ha firmado, además, un acuerdo con la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas españolas (COFAE), de la que forma parte la cita mirobrigense, para potenciar la relación profesional entre los dos países, según informan fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Un nuevo escenario monumental

Con el Teatro Nuevo 'Fernando Arrabal' como sede central de la feria, la programación se extenderá un año más por distintos escenarios –Espacio Afecir, Sala Esmark, Espacio en Rosa, Casa Municipal de Cultura–, además de integrarse en el entorno monumental de Ciudad Rodrigo, desde la plaza Mayor a las del Buen Alcalde, del Conde y Herrasti, pasando por el patio de Los Sitios, o los Jardines de Bolonia.

La promoción del patrimonio mirobrigense se reforzará este año con un nuevo lugar de representación: el Patio Noble del Palacio de Los Águila, que se recupera para la feria después de una década larga sin acoger espectáculos, gracias a la nueva colaboración establecida con Fundos (Fundación Obra Social de Castilla y León).

Actividades paralelas y complementarias

La programación abierta tanto al público como a los profesionales se complementa con las actividades específicas para los implicados en el sector, desde la creación, la producción, la distribución y la programación.

Así, habrá desde presentaciones de compañías de Castilla y León y de Andalucía, hasta un nuevo taller de COFAE,reuniones de trabajo privadas, e incluso un encuentro de agrupaciones profesionales del sector organizado por Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León Artesa.

Como actos paralelos se celebrarán también las entregas de los 13 Premios Rosa María Cano y los del Público del pasado año, en los que se impusieron Marcel Gros, por 'Pequeño universo', como mejor espectáculo para público infantil y familiar; L´om Imprebis, por 'Hoy no estrenamos', en el apartado de mejor espectáculo de sala para jóvenes y adultos, y David Vento Dance Teathre, por 'De Neanderthal a Sapiens', como mejor propuesta de calle.

Estos galardones propios tendrán una nueva convocatoria, al igual que los organizados por la Diputación Provincial de Salamanca, Provincia a Escena, que, por votación de los programadores de teatros salmantinos, elegirá un espectáculo de la programación mirobrigense para formar parte del festival de teatro familiar homónimo.

El público infantil y juvenil contará con sus actividades específicas de carácter lúdico y educativo. A los más pequeños se dirige el ya clásico Divierteatro, programa de animación impulsado por la Asociación Cultural Civitas, en el que participan también compañías castellanas y leonesas. El curso de formación en animación teatral buscará la implicación de adolescentes y jóvenes en la propia feria.

La Feria de Teatro de Castilla y León se reafirma verano tras verano como principal mercado del occidente peninsular. El 80 por ciento de las compañías participantes el pasado año cerraron contratos a raíz de su presencia en Ciudad Rodrigo, el 88 por ciento en el caso de las castellanas y leonesas, y el 92 por ciento establecieron contacto con programadores, según se desprende de los datos del Observatorio de las artes escénicas.

Todo está listo para acoger esta cita que el pasado año disfrutaron 32.000 espectadores reunidos en salas y espacios al aire libre.