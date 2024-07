Feria de Valladolid protagoniza un Congreso en Bilbao sobre el turismo de reuniones

Este miércoles dará comienzo en Bilbao el Congreso "Legados que transforman", que organizan de forma conjunta la Asociación Española de Ferias (AFE) y la Asociación Española de Palacios de Congresos (APCE), y se prolongará hasta el sábado.

Una cita en la que participarán más de doscientas personas y que está llamada a dar un nuevo impulso a la industria de las ferias pero también al turismo de reuniones y congresos, el conocido popularmente como segmento MICE, en el que Castilla y León tiene mucho que decir y está en constante crecimiento.

Un cónclave marcado en rojo en el calendario de este sector que apuesta por la creación y unión de sinergias que potencien su fortalecimiento y favorezcan un mayor impacto económico y representatividad sectorial.

Entre los participantes estará Alberto Alonso, director de Feria de Valladolid, uno de los espacios que más está creciendo en los últimos años renovando sus contenidos y apostando por todo tipo de sectores.

Los contenidos de este Congreso de Bilbao que estarán encima de la mesa versarán sobre el efecto económico y social del MICE, la sostenibilidad, la Inteligencia Artificial, lo que valoran los clientes al elegir un recinto o un palacio de congresos e incluso la gestión integral del marketing.

También se abordará la gestión y retención del talento, el liderazgo o las compras y contrataciones como factor estratégico, entre otros retos a los que se enfrenta la industria en la actualidad.

Entre los ponentes se encuentran Oliver Wykes, COO de Wind Europe; Nick Dugdale-Moore, director regional de Europa de UFI (The Global Association of the Exhibition Industry); Jorge García, director de Marketing y Comercial del Valencia C.F.; Pedro Pablo Ramos, formador y especialista en desarrollo de personas, equipos y organizaciones; o Amparo García, CEO de Zeus, así como representantes del sector, como Xabier Basañez, presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) o Sylvia Andrés, presidenta de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), entre otros representantes de la industria ferial y de congresos en el panorama nacional.

El director general de Feria de Valladolid moderará la mesa ‘Qué valora un organizador de ferias para elegir un recinto’ y en ella intervendrán Jeroen Robles, director corporativo de Fira de Barcelona; Josep Jonàs, director de operaciones de Nebext; Óscar Barranco, director general de EasyFairs Iberia; y Agustín Torres, presidente de ClseStill Spain.

La información del congreso está disponible en el sitio web www.congresoafeapce.com incluyendo el programa de contenidos, las actividades paralelas, formas de participación, patrocinios e información práctica, entre otras.