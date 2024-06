«La formación concertada de FP y Bachillerato es de primera calidad»

Llega el final del curso 2023/24 y con él, uno de los momentos elegir un centro escolar para los hijos. Por este motivo la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Discapacidad (FSIE) de Castilla y León pone en marcha una nueva campaña, esta vez dirigida para los estudiantes de Formación Profesional (FP) y Bachillerato.

Está a punto de concluir el curso, ¿qué balance hace?

Como sucede todos los años ha habido cuestiones buenas y malas. En lo referente a lo positivo, en Castilla y León se ha implantado la gratuidad en la etapa de 1-2 años, que junto a la de 0-1 que se va a aprobar el próximo curso, permitirá lograr la enseñanza gratuita desde Infantil hasta Secundaria. Lo realmente importante de esto es que se ha extendido esta gratuidad a los centros privados concertados y no solo los públicos, con lo que se garantiza la pluralidad de la oferta y sobre todo la libertad de elección de centro por parte de los padres. También se han alcanzado acuerdos importantes para los trabajadores, como los de centros en crisis, las jubilaciones parciales y se ha mantenido las horas de orientación que se ampliaron el pasado curso tan importante para el cuidado de la salud mental de nuestros alumnos. También se ha mantenido la carrera profesional para los docentes, lo que ha supuesto un importante incremento retributivo para ellos, tanto en la enseñanza concertada como en la especial. Como cuestiones negativas destaca la implantación, a nivel nacional la nueva Ley Educativa, la LOMLOE, que es una norma que puede perjudicar a la enseñanza concertada, porque elimina el concepto de demanda social, lo que puede convertir la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública. No ocurre así en Castilla y León, ya que la Junta sigue manteniendo la libertad de elección del centro. El desarrollo normativo de esta nueva ley también ha supuesto un incremento de trabajo y burocracia para el profesorado. Y algo parecido puede pasar con la nueva Ley de Formación Profesional (FP), que empezará el curso que viene, ya que los reales decretos de esta nueva ley han aparecido a finales de mayo, con lo que se ha producido un receso muy grande, y ahora las Comunidades Autónomas tiene que adaptarlas, con lo que no va a haber tiempo material para que se pueda implantar de forma correcta en septiembre.

FSIE acaba de arrancar una nueva campaña, ¿en qué consiste?

El pasado mes de marzo lanzamos una campaña parecida para Infantil, Primaria y Secundaria y ahora nos queremos centrar exclusivamente en la FP y el Bachillerato. Lo que buscamos es animar a todas las familias de Castilla y León a elegir en libertad la enseñanza concertada- privada, como una opción de calidad en estos niveles. La parte de Bachillerato no es gratuita, no está concertada, no obstante el Bachillerato en concertada, tiene una amplia demanda, por ser una enseñanza de mucha calidad, con profesores que están perfectamente cualificados, y comprometidos. En FP también existe una oferta educativa muy amplia tanto en concertada como en privada. Es evidente, que va ganando peso. Es una opción que muchos jóvenes lo consideran una alternativa cada vez más atractiva, cada vez más eficaz para formarse y conseguir esas cualificaciones, que luego para su futuro profesional van a ser importantes. Esto se demuestra con la alta tasa de empleabilidad que hay. Muy atrás queda el mantra famoso de que la FP era para los alumnos que querían esforzarse menos. Se puede ver que en los últimos años en España el alumnado de FP ha aumentado casi un 40 por ciento, y en Castilla y León hay unos 44.000 alumnos, casi un 30 por ciento.

¿Cuáles son los retos que afronta FSIE Castilla y León?

Tenemos una serie de reivindicaciones que podemos considerar históricas, y que seguimos luchando para que se cumplan. Una de ellas es la equiparación retributiva del profesorado con respecto a nuestros homólogos de la pública. En estos momentos tenemos una equiparación al 96 por ciento en cuanto a los salarios, y queremos llegar al 100 por ciento. También nos acordamos del personal no docente, cuya función es fundamental para el desarrollo normal y cotidiano de los centros. Este personal está retrocediendo muchos puntos en su poder adquisitivo. Sus salarios están estancados y queremos que se suban la partida de los gastos, para que repercutan en sus sueldos. Y otra reivindicación importante es lograr la concertación de las etapas que faltan. Por ejemplo 0-3 es gratuito, pero está en régimen de subvención, por lo que apostamos es que también sea concertada. Y como no Bachillerato, es una reivindicación importante, con el fin de que la enseñanza fuera gratuita desde los 0 a los 18 años.

La despoblación es un grave problema, ¿se nota en las aulas?

Es un tema muy preocupante y llevamos mucho tiempo abordándolo. Estamos en mínimos históricos en cuanto a la natalidad. Si miramos estadísticas de 2021 los niños que ahora tienen 3 años, que es un punto importante porque es en la edad en la que llegan a los centros, hubo 600 nacimientos menos que en 2020. Hubo unos 13.000 nacimientos. Pese a este problema desde la Consejería de Educación se está haciendo un esfuerzo muy importante para mantener el mayor número de unidades y perder los menos empleos.

¿Cómo ve el futuro del sistema educativo regional?

A pesar de nuestras reivindicaciones, hay que reconocer que la situación en Castilla y León en general, y de la concertada en particular, es muy positiva. Se mantiene la libertad de elección de centro por parte de los padres y se intenta en la medida de lo posible que la situación, tanto en los centros como de los trabajadores entre la pública y la concertada sean equiparables. Entonces gracias a estos acuerdos tan importantes que hemos alcanzado y que muchos de ellos son pioneros, hace que el sentir sea muy positivo, porque hay una apuesta clara por la Educación, y de que la enseñanza concertada siga adelante.