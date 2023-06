Igea planta cara a la dirección de Ciudadanos: "Si no quieren ir a elecciones que dejen paso"

El procurador de Ciudadanos en las Cortes y ex vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha participado este domingo en Madrid junto al ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal en un encuentro con militantes y simpatizantes de la formación liberal, que ha decidido no presentarse a las elecciones generales convocadas por la gracia de Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio, en plena canícula veraniega.

En esta reunión, celebrada bajo el lema 'Un partido de valientes', que reunió a más de un centenar de personas, ambos dirigentes han cuestionado dicha decisión de no presentarse a estos comicios y, además, que se haya hecho por parte de la dirección sin asumir responsables. “O se ponen al frente del partido y nos llevan a elecciones o se retiran y dejan paso”, ha denunciado Igea, para quien el partido vive una situación peculiar, "porque ha decidido meterse en la cabina del piloto, cerrar la puerta y ponerse a cantar aleluyas sin saber a donde se dirige el avión”.

Igea aseguraba que Ciudadanos es "un partido de valientes" y rechazaba pasar a la clandestinidad con esta decisión, por lo que pedía además que se asuman responsabilidades tras los malos resultados obtenidos en las selecciones del pasado 28 de mayo.

“No queremos pasar a la clandestinidad. No queremos convertirnos en un Ciudadanos VI Asamblea”, reivindicaba el procurador de Ciudadanos en las Cortes, mientras recordaba que Ciudadanos es un partido que quiere defender su espacio político y ofrecer una alternativa entre el populismo de derechas e izquierdas.

"Somos un partido de reformas, liberal, progresista, que cree que los ciudadanos deben de llegar tan lejos como su esfuerzo y capacidad les permita y que es necesaria una educación pública, sanidad pública", apuntaba.

"Adrián Vázquez, Patricia Guasp y el Comité Permanente han secuestrado y amordazado a Cs", decía, por su parte, el diputado nacional de Ciudadanos (CS), Edmundo Bal, quien denunciaba que los actuales líderes del partido están anteponiendo sus proyectos personales al proyecto colectivo y "se están quedando con el dinero de las cuentas".

. "Venimos a proponer soluciones, les pedimos que rectifiquen y nos presentemos al 23-J porque aún estamos a tiempo", señalaba.