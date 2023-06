Las indemnizaciones agrarias batirán su récord en Castilla y León debido a la sequía

Una superficie de más de un millón de hectáreas aseguradas y una cuantía cercana a los 150 millones de euros en indemnizaciones es el balance de récord que la sequía provocará en el campo de Castilla y León, según las primeras estimaciones de Agroseguros.

"Es una campaña de récord y menos mal que estas últimas lluvias han levantado un poco el grano y habrá menos siniestralidad", explica en una entrevista con EFE el director territorial de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García Barasoain.

En comparación con otros años, mientras que en 2022 los productores castellanoleoneses asegurados recibieron 48 millones de euros por daños por sequía, en 2019 se abonaron 59 millones y en 2017, 138 millones, cifra que ahora se verá superada en esta campaña de 2023, que cerrará con "varios máximos históricos de indemnizaciones".

Ya a nivel nacional, la estimación de indemnizaciones por sequía en los cultivos herbáceos de secano se sitúa en los 340 millones de euros, con daños en 1,6 millones de hectáreas.

Unos malos rendimientos que ya esperaban los propios agricultores, como refleja el acuciado descenso de los seguros complementarios, especialmente el de pedrisco, que ha bajado un 90 por ciento esta campaña.

Como explica García, estos seguros complementarios son un "añadido" o "extra" que los agricultores suman a su seguro principal cuando prevén tener unos rendimientos por encima de lo normal o lo inicialmente asegurado, algo que no ha ocurrido este año, por lo que muchos no han contratado este seguro por pedrisco que, a la postre, también ha terminado por arruinar parte de sus cosechas.

Preguntado entonces por qué aún hay muchos agricultores en la Comunidad que no suscriben un seguro agrario, desde Agroseguros han argumentado que no es por falta de incentivos, ya que estas pólizas están "altamente subvencionadas" con las ayudas estatales y autonómicas, hasta el punto en el que un agricultor paga "la mitad del coste del seguro", indica García.

Por ello, desde Agroseguros apuntan a otros factores como determinantes de que los agricultores no suscriban un seguro y el principal es la "variedad de cultivo y de ingresos", ya que en aquellas zonas de la Comunidad donde se compatibilizan varios tipos de cultivo, como el cereal con la vid, o el cereal con el ganado, los profesionales del campo no suelen asegurar la totalidad de sus explotaciones.

"Es como si tienes tres coches y el nuevo lo tienes a todo riesgo y los otros dos a terceros", compara García, que argumenta que en zonas como Palencia, Soria o la zona de Campos de Valladolid, donde el cereal ocupa casi el cien por cien de los cultivos, los seguros suscritos por explotación superan el 85 por ciento.

Es por ello que desde Agroseguros entienden que los seguros agrarios ya son "lo bastante atractivos" como para desecharlos solo por el coste, de modo que apuntan a estos otros factores como determinantes.

No obstante, García subraya que desde Agroseguros están "dispuestos a mejorar en lo que haga falta" para disminuir ese porcentaje de agricultores y ganaderos que aún no firman un seguro anual, pero siempre como algo opcional: "No podemos obligar a nadie, esto es algo que depende de cada productor y su gestión de riesgos", apostilla.