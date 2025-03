El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sometido a un “secuestro político voluntario” por parte del independentismo catalán a cambio del sostenimiento de la coalición gubernamental. En este sentido, el Grupo Provincial Popular presentará en la sesión ordinaria del pleno del mes de marzo un moción por, en sus palabras, “una España” equitativa, en referencia a la quita de deuda a Cataluña.

Así lo señaló antes de presentar el nuevo plan de conservación de carreteras y se refirió a las mociones ‘populares’ para el próximo pleno. “El Gobierno está haciendo un enjuague para que la deuda que han generado los catalanes se diluya con todos los españoles”, explicó.

“No me parece de recibo. Si los castellanos y leoneses generamos una deuda porque tenemos excelentes servicios públicos, lo normal es que la paguemos nosotros”, ejemplificó el presidente de la Diputación, incidiendo en que “el dinero público es de todos”. “Una autonomía es autonomía, y no puede ser independentista para lo mío, pero, cuando gasto, que me lo paguen los otros”, criticó.

Según iglesias, esta situación es fruto de un “Gobierno débil” que carece de mayorías suficientes y que, por lo tanto, “está por estar”, en sus palabras, “por hacer de muro de contención, pero no contra la ultraderecha ni estas cosas que se dicen, sino contra el sentido común” y que todos los españoles puedan beneficiarse de las políticas públicas del Estado. “Las demandas del independentismo son ilimitadas, lo que sorprende es que las dádivas que Sánchez les concede, también lo son”, concluyó.