La Junta abre el proceso de inscripción en el programa de voluntariado del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid

La Fundación Patrimonio Natura pone en marcha el proceso de inscripción para todos aquellos interesados en colaborar con el programa de voluntariado del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid, a través de la web www.patrimonionatural.org Tal y como sucedió en las tres anteriores ediciones, esta acción de voluntariado busca apoyar las iniciativas sociales que quieren vincularse con las relativas al cuidado de la fauna silvestre de la Comunidad. Para ello, la Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, vuelve a ofertar una serie de plazas durante los meses de mayo a septiembre.

El programa comenzará el 17 de mayo y finalizará el 5 de septiembre, ambos inclusive. La duración mínima de la estancia del voluntario es de 14 días consecutivos (6 días + 2 días de descanso + 6 días), aunque se da la posibilidad de solicitarlas hasta de un mes. Se ha establecido un turno de mañana y otro de tarde con el fin de facilitar la llegada de voluntarios. En cuanto al horario, será de 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas.

Las labores que se realizarán durante estos periodos están íntimamente vinculadas al trabajo que se desarrolla en el CRAS. Se llevarán a cabo tareas como la alimentación y cuidados de los pollos huérfanos, adecuación y mantenimiento de las instalaciones, enriquecimiento ambiental o la preparación de la alimentación para los animales que se encuentren en el centro. Todos ellas serán las labores de los voluntarios, aunque podrán variar en función de las necesidades del Centro.

Aspectos básicos del Voluntariado

Entre las personas que manifiesten interés en participar en este programa de voluntariado, se realizará una selección de aquellos que mejor cumplan el perfil buscado, dando preferencia a las solicitudes de mayor duración y priorizando a los solicitantes que hayan participado anteriormente en el voluntariado del CRAS o en otros centros de recuperación.

Para participar en el voluntariado se deberá cumplimentar el formulario de inscripción que se encuentra en la web www.patrimonionatural.org y enviarlo al correo electrónico cras.valladolid@patrimonionatural.org escribiendo en el asunto “Voluntariado 23 + nombre y primer apellido del solicitante”. El plazo de inscripción se cierra el lunes 1 de mayo a las 14.30 horas.

Una vez finalizado el periodo de voluntariado, se expedirá para todos los voluntarios un certificado de participación.

Requisitos de participación

Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad y se tendrá en cuenta la motivación personal por la recuperación de fauna silvestre autóctona, las ganas de aprender y el interés por el medio natural. Por otro lado, los participantes deberán ser completamente autónomos, activos, resolutivos y con capacidad de trabajar en equipo.

Se debe tener en cuenta, con el objetivo de conseguir la máxima funcionalidad del programa, una disponibilidad mínima de 14 días, en turno de mañana o de tarde. Queda prohibido fotografiar y filmar a los ejemplares ingresados en el CRAS, así como recoger restos de plumas o huesos de éstos. Por último, es obligatorio mantener las medidas higiénico-sanitarias personales que se indicarán el primer día de voluntariado.