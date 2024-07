La Junta de Castilla y León aclara que el fallo del TJUE sólo tendrá que aplicarse en el futuro si el lobo deja de estar protegido

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aclaró que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no es de aplicación en este momento, pero sí en el futuro si el lobo deja de ser una especie protegida y pasa a ser cinegética. "Nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable", afirmó al término de un acto institucional en Madrid.

Suárez-Quiñones, que acompañó este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que la Junta acata y comparte “plenamente” el pronunciamiento de la justicia europea, tras la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante un recurso presentado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), contra un plan que regulaba la caza del lobo al norte del río Duero.

En ese sentido, el titular de Medio Ambiente aseguró que en Castilla y León nunca se ha cazado al lobo, a través de los cupos comarcales, si no estaba en un estado de conservación favorable, ya que recordó se elaboraban informes técnicos que partían del análisis de la evolución del número de ejemplares. “Nunca, por lo tanto, se ha cazado el lobo en Castilla y León en lugares o en un territorio en Castilla y León si el estado de conservación era desfavorable”, anotó.

De hecho, Suárez-Quiñones sostuvo que se cazaba al lobo, al norte del Duero, donde están las “mayores poblaciones de lobo del mundo”. Por lo tanto, insistió en que no sólo acatan la sentencia, sino que la comparten. No obstante, precisó que desde 2021 el lobo dejó de ser especie cinegética y pasó a ser protegida por la decisión del Gobierno de España, por lo que el fallo del TJUE ahora mismo no tiene ninguna aplicación, no así en el futuro.

Al respecto, el consejero precisó que la Junta lucha para que Castilla y León recupere nuevamente la capacidad de gestión del lobo, no sólo al norte sino también al sur del Duero y si eso se producen “obviamente” se cumplirá “estrictamente” la sentencia. “Nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable”, dijo.

En cualquier caso, Suárez-Quiñones explicó que el Gobierno de España, que está obligado a remitir a la Comisión Europea un informe cada seis años sobre el estado de conservación del lobo, envió uno sexenal 2012-2018 en el que trasladó a Bruselas que estaba en retroceso. Este documento “totalmente erróneo” y que no se ajustaba “a la verdad”, provocó la contrariedad de las comunidades -Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León-, que a su juicio demostraron con datos que no era “cierto”.

“Ese informe erróneo, es del que parte el Tribunal de Pública de la Unión Europea porque no le corresponde discutirlo. Y eso es lo que hemos discutido en la Unión Europea y se ha aportado datos que justifican y muestran que esto no es así. Ahora mismo el Gobierno está elaborando el siguiente informe sensacional, el 2019-2024, donde esta vez sí, en el otro no, ha pedido los datos a las comunidades autónomas, ha sido entregado ya por algunas comunidades y nosotros lo entregaremos, esos datos que tenemos hasta el 31 de diciembre antes del plazo”, añadió.

Estos nuevos datos, “lógicamente”, van a reflejar la realidad “que conoce todo en el mundo rural”, que es que el lobo está en expansión, tanto en territorio como en población. “Por tanto no esperamos de este nuevo informe excepcional más que una declaración por parte del gobierno de que el lobo está en España en estado de conservación favorable”, concluyó.

Críticas del PSOE

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, tildó de “perjudicial” e “incompetente” a la Junta de Castilla y León por no ser capaz de proteger al lobo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la caza del lobo al norte del Duero, contraria al derecho europeo, ni a los ganaderos, a los que denunció no les garantiza el abono de las subvenciones con carácter inmediato, ni tampoco los fondos para medidas preventivas, al tiempo que recordó no cuenta con censos actualizados “de forma conveniente”.

En una declaración facilitada por fuentes socialistas, Vázquez censuró que la aseguró la conservación del lobo es “desfavorable”, como en su opinión reiteran las autoridades competentes. Además acusó a la Junta de ser “incapaz” de gestionar los más de seis millones de euros, de los nueve que el Gobierno de España de Pedro Sánchez le entregó, para hacer frente a lo que son los daños y para favorecer la convivencia entre las ganaderías y la especie en 2022.

De esta forma, el procurador socialista aseguró que una vez más la justicia declara anula la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León. “Lo ha hecho con el plan de residuos, lo ha hecho con el plan de calidad de aire. Lo hace no más de dos semanas anulando el plan de prevención de emergencias y salvamento. Y una vez más, en esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara también nula nuestra ley de caza en tanto que no se puede cazar el lobo al norte del lobo”, explicó.

“El Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León es perjudicial para los intereses de nuestra tierra, de nuestra gente, para la protección de la biodiversidad y para la protección de nuestra gente”, sentenció, al tiempo que insistió en que es “incompetente” a la hora de gestionar ni siquiera los fondos enviados por el Gobierno.