La Junta de Castilla y León secunda la campaña de concienciación sobre la importancia de la ITV

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), junto con la Asociación Regional de ITV, AECYL-ITV, han presentado a la Junta de Castilla y León su campaña 'Si no pasas, PÁSALA', una iniciativa de ámbito nacional que busca formar y concienciar a la sociedad de la importante labor que realiza la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la mejora de la seguridad vial y en la protección del medioambiente.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Vengazones, ha mostrado su apoyo a la campaña y su preocupación por la repercusión que tiene no acudir a renovar la ITV sobre la siniestralidad vial. Por este motivo, la Consejería siempre va a estar a favor de aquellas iniciativas que contribuyan a reducir este impacto.

La campaña 'Si no pasas, PÁSALA' tiene como objetivo formar y concienciar a la sociedad de que la ITV no es un trámite, sino una acción que salva vidas. La iniciativa resalta la importancia de tener siempre la ITV en vigor, no solo para contribuir a la reducción de las elevadas cifras de siniestralidad, sino también para disminuir los niveles de contaminación.

Esta medida cobra aún más importancia en momentos como el actual, en el que el absentismo de vehículos a la ITV se encuentra en niveles tremendamente preocupantes. De acuerdo con datos de AECA-ITV, la cifra en la actualidad alcanza el 36,4 %, un dato que pone de manifiesto el gran peligro que supone para la seguridad vial y el medioambiente que ese porcentaje de los vehículos esté circulando por nuestras carreteras y ciudades tal vez sin cumplir con las condiciones mínimas necesarias. De ahí que desde AECA-ITV insistan en que la ITV es un acto de responsabilidad con la sociedad, ya que evita 723 muertes al año.

En el encuentro en el que se ha presentado la campaña, han estado presentes el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y el director general de Industria, Jesús Jiménez Miguel, por parte de la Junta, mientras que en representación de AECA-ITV han asistido el presidente, Jesús García Gil, el vicepresidente segundo, Raúl Sanguino y el director gerente de la entidad, Guillermo Magaz.