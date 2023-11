Longevidad: una oportunidad y una "suerte" para Castilla y León

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha presentado este jueves un interesante estudio sobre la longevidad en esta Comunidad, una de las más envejecidas de España, en el que, entre otras cuestiones, revela que el impacto económico generado en la Región por las personas mayores de 50 años supone el 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León además del mantenimiento de más de 400.000 empleos, que equivalen al 41 por ciento del empleo de la Comunidad en el 2021.

Ese año, alrededor de 380.000 personas mayores de 50 años estaban empleadas en la Comunidad, el 39 por ciento del empleo total, seis puntos por encima de la media nacional, según este informe, en el que, además, se pone de manifiesto que la longevidad y la esperanza de vida no solo no es una rémora ni un problema sino que, más bien, ofrece nuevas oportunidades empresariales, para el empleo e incluso para que no caiga la demografía. "Es una suerte", señalan desde la institución propia que preside Enrique Cabero.

"No es lo mismo longevidad con envejecimiento, que está vinculado no con que haya muchas personas mayores sino con que no haya más personas jóvenes", apunta el presidente del CES, para quien Castilla y León debe aprovechar esta situación ya que genera nuevas demandas de consumo, de prestación de servicios y también nuevas oportunidades para los jóvenes.

El estudio, que se acompaña de un documento técnico realizado por la firma de análisis Oxford Economics, en colaboración con la Universidad de Salamanca, recoge que los 13.620 millones de euros que la población mayor de 50 años de Castilla y León, 1,1 millones en el 2021, generó con su actividad económica, tanto por su trabajo como por su gasto, equivalen al 23 por ciento del PIB de la Comunidad.

Además, generó 6.190 millones de euros en ingresos fiscales, el equivalente al 50 por ciento del presupuesto de Castilla y León para ese ejercicio