Ni Madrid ni Barcelona, estas son las tres ciudades con más bares por habitante de España

Todo a raíz de una historia publicada por un youtuber, el gijonés Sene Morán, con millones de seguidores en distintas redes sociales. En esta ocasión su historia es para elaborar un ranking de las ciudades con más bares por habitante de España. En las primeras posiciones aparecen Bilbao, con 3,15 bares por cada 1.000 habitantes; Granda y A Coruña, con 3,27; San Sebastián, con 3,29; Logroño, con 3,53; Palencia, con 3,60; y Orense, con 4,05.

Y curiosamente las tres primeras se encuentran en la misma Comunidad Autónoma como es Castilla y León, y pertenecieron al antiguo "Reino de León", lo que ha hecho que cientos de personas hayan vuelto a reivindicar su independencia y recordar este hecho. León, es de hecho, la ciudad con más establecimientos de este tipo de toda España, con un total de 5,03. Le sigue, Salamanca, con 4,22 y en el tercer puesto se ubica Zamora, con 4,14.

En el caso de la capital leonesa cuenta con importante zonas, como el Barrio Húmedo, el barrio Romántico, la plaza del Grano o la Palomera, con pinchos que acompañan con cada consumición y que pueden ser desde un trozo de tortilla, a una croqueta o embutidos de la tierra.

Y estos tres primeros puestos, ha hecho que enseguida se haya llenado de voces. "Curioso que sean las tres del Reino de León", responde un seguidor, a lo que enseguida encuentra respuestas a favor y también en contra. "Leon, Zamora y Salamanca... país leonés, no somos Castilla y lo demostramos día a día", responde otro, y enseguida una tercera persona añade "como somos los de la comunidad de León primero, segundo y tercero". En contra, llegan también las respuestas: "Sin Castilla sería un triste barrio" o "no hay ningún reino de León"... También hay gente de otras zonas de España que no dan crédito a esta clasificación y reivindican su lugar de origen, aunque en muchos casos son pueblos.

Para los amantes de la historia, el Reino de León fue un reino medieval independiente situado en la región noroeste de la península ibérica, fundado en el año 910. Tuvo un papel relevante en la Reconquista y en la formación de sucesivos reinos cristianos. En la Edad Media se reintegró como parte de la Corona de Castilla y en el siglo XIX, la Región de León quedó dividida con las provincias de León, Salamanca y Zamora. Pero en 1981 se incluyeron junto con otras seis provincias para conformar la actual Castilla y León.

Desde entonces ha habido numerosos intentos y manifestaciones por desligarse de Castilla y volver a los orígenes del Reino de León, bien como una provincia uniprovincial o bien con la unión de Salamanca y Zamora, lo que ha llevado en los últimos años a que numerosos ayuntamientos de las tres provincias, hayan aprobado mociones para reclamar esa región leonesa que, de momento, han caído en saco roto.