Los Policías de Ávila contratan una banda de mariachis para cantarle "Rata inmunda" a su alcalde

Unos cincuenta agentes de la Policía Local de Ávila se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su “indignación” con las políticas de personal llevadas a cabo por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y su equipo de gobierno a lo largo de estos cuatro años de mandato.

Acompañados de una banda de mariachis y cantando la canción de ‘rata inmunda’, los agentes de la Policía Local de Ávila han anunciado una nueva manifestación de cara al último pleno del mes de abril.

Durante las protestas, el delegado de personal de El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) en Ávila, Francisco Javier Sanz, ha sido el encargado de leer un manifiesto en el que denunciaban, nuevamente, “la falta de negociación en estos cuatro años”.

“Ha sido una auténtica chapuza (...) Las mesas de negociación no han sido adecuadas a nuestro modo de ver, ni provechosas y han acabado sin acuerdos”, han apuntado. Reconocen que ha habido voluntad política para desarrollar un Plan de Igualdad, sin embargo, “a día de hoy no se ha aprobado nada porque no han actualizado la información”.

Los calendarios laborales también han sido objeto de crítica por parte de los agentes de la Policía Local, ya que aseguran que han sido “implantados” con “el voto mayoritario de los sindicatos en contra”. “Hay ciertas peculiaridades que no han quedado bien definidas, como hemos hecho constar al teniente alcalde en varias ocasiones”, han confesado.

Los agentes se muestran preocupados porque “han vuelto a dejar caducar las plazas de la Policía Local”.

Concretamente, la plaza de intendente que “este año ni siquiera se ha convocado” y no entienden el por qué “cuando venía en convocatorias anteriores y las han ido dejando caducar”, así como las de inspector o las de subinspector, “que tienen que convocar de nuevo” porque es “la cuarta vez que se caduca” y llevan más de 10 años esperando las plazas para subinspector.

Por ello, recordaban, tal y como ya lo hizo el Procurador del Común, que algunos agentes llevan “más de 10 años esperando para ascender, esperando su derecho de promoción y cuatro de ellos durante este mandato”.

También han criticado que “los puestos de trabajo de los grupos más altos en este Ayuntamiento (A1 y A2) han sido revalorizados” lo que “ha obligado al resto a hacer una reclamación para la valoración de su puesto de trabajo en igualdad”. “Hay más de una veintena de sentencias judiciales a nuestro favor”, han argumentado. Sentencias que se han recurrido a Burgos buscando “justicia y respeto”.