"La mejor política económica es apostar por una Educación que abra oportunidades de crecimiento y desarrollo"

Castilla y León puede presumir y, de hecho lo hace, de contar con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y se codea con Finlandia, considerada como la más de lo más, según se desprende de los prestigiosos informes TIMMS, que evalúa le rendimiento en matemáticas y ciencias, o el PISA, que mide la comprensión lectora pero también las matemáticas y la capacidad global.

Un éxito detrás del cual se encuentra sobre todo la implicación de la comunidad educativa, desde profesores a alumnos pasando también por los padres, hasta la apuesta del Gobierno autonómico por la equidad e integración social como una de sus prioridades; así como el hecho de que en Castilla y León haya colegios o aulas más bien en este caso abiertas con tan solo tres alumnos; que la Educación de cero a traes años sea gratuita; y, finalmente, que esta Comunidad haya también apostado firmemente por las nuevas tecnologías y sus posibilidades para el aprendizaje de los alumnos pero también de los profesores, siempre dispuestos a formarse en ellas para después utilizarlas como método de enseñanza en sus clases.

De hecho, la formación del profesorado especialmente en competencias digitales es una de las cuestiones que más y mejor se abordan desde hace tiempo en Castilla y León, que cuenta para ello con aliados importantes, como es el caso que nos ocupa en estas líneas: la Fundación Vodafone España.

Una entidad que tiene claro desde hace tiempo que hay que, desde las nuevas tecnologías, hay que dar un giro para tener un impacto en la sociedad y ayudar en la evolución del modelo educativo actual español hacia un sistema acorde a las necesidades y capacitaciones que la sociedad requiere ya y requerirá en el futuro.

"Llevamos casi tres décadas poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la sociedad, en general, y de los más vulnerables, en particular, pero desde hace cuatro años hemos querido también enfocar nuestra misión en la Educación y, especialmente a edades tempranas, para ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena para lograr un sistema más robusto, sólido y cada vez más competitivo", apunta Remedios Orrantia, presidenta de durante una entrevista con LA RAZÓN, para quien no hay una mejor política económica que apostar por una Educación que abra oportunidades de crecimiento y desarrollo a la gente.

En este sentido, no se resigna ni tira la toalla frente a las elevadas tasas de desempleo juvenil que azotan a España "que no son normales", e insiste en que el futuro pasa por ser capaces de dar oportunidades a los jóvenes y que estos tengan la formación y el conocimiento necesarios acordes con los cambios que se producen en el entorno. También apuesta por que todos remen en la misma dirección en favor de una Educación de calidad que ponga el foco en las cosas importantes y huya de los temas políticos "que no aportan nada".

Varios niños participantes en el programa "DigiCraft en el cole" Fundación Vodafone España La Razón

"DigiCraft en el cole"

Castilla y León es una de las ocho regiones de la España autonómica que ha decidido apostar, en este caso desde hace tres años, por uno de los proyectos estrella de la Fundación Vodafone España, que tiene como objetivo plantar primero y esparcir después la semilla de la digitalización en los centros educativos, de momento públicos de la Comunidad. Esta iniciativa se denomina "DigiCraft en tu cole" y junto a Castilla y León participan Madrid, Galicia, Andalucía, Baleares, Aragón, Cantabria y, desde este año, la Región de Murcia también.

Este es el tercer curso académico en el que funciona este programa, avalado por la Universidad de Salamanca y dirigido a la Educación Primaria, o lo que es lo mismo, a niños de entre 6 y 12 años, que este año formará a 160 profesores y llegará a más de 2.300 alumnos de sesenta colegios públicos de la Comunidad.

¿Cómo funciona?

La iniciativa se apoya en el juego y la experimentación, donde el alumnos se convierte en el centro del propio aprendizaje de la mano de una tecnología emergente. De hecho, cuenta Remedios que el material que reciben los colegios reciben un kit en forma de maleta que incluye distintos elementos tecnológicos como tabletas, paneles e incluso robots que se programan para que hagan algo, como por ejemplo bailar.

Hay otra actividad en la que se utiliza el cartón para realizar, por ejemplo, un instrumento musical como puede ser una guitarra, que después y a través de energía, se hace sonar en clase y otra más en la que se riega una planta artificial con u vaso de yogur conectado a un dispositivo cuya programación detecta si está seca y por tanto hay que regarla. Y todo esto se hace en las clases y es lo que se enseña a los alumnos", apunta la presidente de la Fundación Vodafone España, mientras explica que los niños aprenden desde robótica, hasta realidad aumentada, programación e incluso videojuegos e inteligencia artificial en una formación adaptada a cada edad y sin brecha de género.

Pese a ello, Remedios asegura que no todo pasa por meter tecnología, "ya que eso es lo más fácil y no es suficiente", señala, sino que lo importante es reforzar el aprendizaje hacia un modelo más amigable adaptando el contenido curricular metiendo contenido cercano a las nuevas tecnologías para que los niños vayan incorporando estas de forma natural, pero también promoviendo el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la creatividad.

Además, destaca que antes de todo esto los profesores se han formado, y que esta es la clave, porque porque adquieren un conocimiento que luego llevan a las aulas y a distintas asignaturas. "Involucramos a toda la comunidad educativa", insiste.

Desde la puesta en marcha de este proyecto en Castilla y León han participado 2.500 alumnos y 150 profesores de una treintena de colegios, unas cifras que satisfacen a la presidente de la Fundación Vodafone España, que es ambiciosa y apuesta por seguir ampliando la huella en más colegios, pero también sueña con que un día, no muy lejano, este proyecto pueda ser una asignatura dentro del currículo escolar o al menos una parte importante del contenido de ella, así como por poder medir si se incrementan las vocaciones por las carreras denominadas STEM, que son aquellas que se centran en la integración y combinación de disciplinas relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y de esta forma poder demostrar también que este proyecto "tiene lógica"

En este sentido, asegura que los niños son grandes usuarios de tecnología, y apunta que en este programa esperan que den un paso más y se conviertan en programadores de su futuro. O lo que es lo mismo, que puedan ser capaces no solo de usar la tecnología sino de crearla.

El proyecto "DigiCraft en el cole" tiene también su punto culminante, que no es otro que el concurso denominado Super Reto DigiCraft, que impulsa también la Fundación Vodafone España, en el que se plantea a profesores y alumnos de todos los centros participantes que den respuesta a un desafío usando la tecnología en un evento que se celebra en Madrid con estudiantes de toda España. El pasado año, por ejemplo, el centro educativo de Aguilar de Campóo (Palencia) se lanzó a por el premio con un vehículo interplanetario diseñado para eliminar la basura espacial que no dejó indiferente a nadie.

Alumnos del colegio de Aguilar de Campoo que participaron en el super reto Fundación Vodafone España La Razón

Una actividad en la que compiten entre sí y aprenden a gestionar esa tensión competitiva así como a controlar los nervios típicos de una presentación en público, apunta Orrantia. Y es que en este super reto los chicos tienen que preparar un speech de cinco minutos en el que cuentan su iniciativa como si fuesen los CEO de una empresa o startup tecnológica en este caso.

"Los alumnos ven la tecnología como un fin mayor y es una experiencia escucharles", destaca la presidenta de la Fundación Vodafone España.

De cara al futuro, tiene claro que la inteligencia artificial (IA) será otro de los módulos que se incorporarán al proyecto "DigiCraft en el cole". Orrantia destaca la rapidez con la que se está extendiendo esta tecnología a través de la app ChatGPT, con más de cien millones de usuarios solo durante el primer mes que se puso en marcha. "La IA es algo que tenemos que interiorizar, conocer a fondo y hacer un uso responsable de ella", apunta, convencida también de que el sistema educativo de Castilla y León, que siempre está a la vanguardia también en lo tecnológico, apostará por la inteligencia artificial en su afán por mejorar la calidad de la Educación.