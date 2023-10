Miles de personas claman en Ponferrada contra la proliferación "descontrolada" de parques eólicos y fotovoltaicos

Aproximadamente unas 2.500 personas, según fuentes policiales, salieron este domingo a las calles de Ponferrada para oponerse a la proliferación “descontrolada” de proyectos fotovoltaicos y solares en la comarca de El Bierzo, algunos de ellos entre viñedos y parcelas agrícolas y de frutales, lo que generaría un “alto impacto” sobre la economía, el paisaje y el turismo de la zona.

Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, la movilización estuvo impulsada por la Fundación Prada a Tope, con el empresario José Luis Prada a la cabeza, que abogó hoy por “soluciones en beneficio de los habitantes de El Bierzo y en aras del autoconsumo”. “No podemos llenar nuestro Bierzo de placas solares para que lo que produzcan se vaya a 500 kilómetros, porque vamos a quedar como un macropolígono y vamos a destrozar el paisaje, la identidad y lo poco bueno que aún nos queda”, afirmó Prada, al tiempo que consideró que “la mejor inversión de futuro para la región” pasa por “cuidar el paisaje”, algo que “es bueno para los habitantes de la zona y para la atracción de turismo”.

Convencido de que “o la sociedad de El Bierzo se mueve o la van a tomar por el pito de un sereno”, el empresario denunció la situación de “abandono” de la comarca “tanto por parte de la Administración central, como de la autonómica o la de León”. Precisamente por ello celebró la adhesión de unas 60 entidades y once ayuntamientos a la manifestación, “independientemente del signo político”. “Nunca antes hubo una unión tan grande”, enfatizó José Luis Prada, quien lamentó que el Ayuntamiento de Ponferrada, “el epicentro” de El Bierzo, “no esté adscrito”.

Sobre los pasos a seguir tras la jornada de hoy, a la que se refirió como “el día grande”, Prada trasladó que “si la cosa funciona se dará una imagen de unión”, ya que “El Bierzo necesita inexcusablemente salir de la cama para que se vea en Valladolid y en Madrid”, ya que “de lo contrario nos quedaremos en la puta mierda”.

Prada aprovechó la ocasión para calificar de “buena y un primer paso” la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley con la que la Junta instará al Gobierno a incluir viñedos y cultivos permanentes entre los espacios no autorizables para la ubicación de instalaciones de generación eléctrica no renovables. “Eso quiere decir que han visto al lobo detrás de todo esto. Nosotros no somos el lobo, pero somos los que impartimos la fuerza para que cambien de parecer y nos tengan en cuenta más adelante”, concluyó el empresario berciano.

En este sentido, el presidente de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, consideró que “poco a poco se van dando pasos y se va por el buen camino”, aunque “es el momento de dar un pequeño puñetazo encima de la mesa y decir que El Bierzo no es solo para expoliarlo, sino que hay que mantenerlo”. Para ello, depositó su esperanza en que las instituciones “empiecen a comprender de qué vive la comarca y cuál es el motor que se necesita”.

“No todo vale”

El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, se mostró “de acuerdo con que hay que ir hacia las energías renovables y con las directrices del Plan Nacional de Energía y Clima”, pero quiso apuntar, “con rotundidad” que “no sea en aquellos parajes que tengan que ser objeto de protección por su flora, por su fauna, por sus viñedos o por cualquier otra explotación agroalimentaria”.

Así, Ramón puntualizó que la manifestación “no es un no a todo”, sino que “es un no a aquellos emplazamientos que causen daños al sector agroalimentario, a la flora y a la fauna”, mientras que “sí hay sitios donde evidentemente se pueden colocar”, para lo que “hay que aprovechar las líneas de evacuación que ya existen” y que en El Bierzo “son muchas”, debido a que “se ha producido mucha energía que se ha ido al resto de España”.

En representación de la Diputación de León, su presidente, Gerardo Álvarez Courel, insistió en que “no todo vale”, ya que “en El Bierzo existen zonas excelentes en muchísimos ámbitos y que es obligatorio dejárselas mejor a las generaciones futuras y no ocupadas ni por parques eólicos ni fotovoltaicos”, mientras que “hay otras zonas en las que las líneas de evacuación ya están ejecutadas”, por lo que “es mucho más fácil poder ampliarse ahí”. Además, aprovechó la ocasión para recordar la existencia de una factoría de palas eólicas en El Bierzo, respecto a la que “se quiere que mantenga su producción y los puestos de trabajo”.

Courel rompió una lanza en favor administraciones que, teniendo competencia, “están tomando cartas en el asunto para que los parques que tanto asustaron en el principio por su ubicación en zonas de valor elevado se estén volviendo para atrás y se esté rechazando su instalación”.

Once municipios

A lo largo de las últimas semanas, se sumaron a la movilización más de medio centenar de colectivos de todo tipo, partidos políticos y ayuntamientos, algunos incluso de fuera de la comarca berciana, como es el caso de la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa o la Asociación Conceyu País Llionés.

En cuanto a los ayuntamientos, confirmaron su apoyo un total de once, que son Arganza, Camponaraya, Carracedelo, Congosto, Cacabelos, Corullón, Villafranca del Bierzo, Vega de Espinareda, Páramo del Sil, Villafranca del Bierzo y Castrillo de Cabrera.

El alcalde del primero de ellos, su alcalde, Javier Ovalle, expuso que esta adhesión responde al objetivo de “defender el paisaje y la zona” frente a “la proliferación y masificación de proyectos renovables en El Bierzo”, donde actualmente hay unos 38 en desarrollo, dos de ellos en Arganza, donde “que afectaban claramente al viñedo”.

En representación de Carradecelo, Raúl Valcarce detalló que “no se puede permitir que espacios de alto valor paisajístico y ambiental sean perjudicados por la instalación de macroparques” e hizo un llamamiento a “no caer en cantos de sirena” al tratarse de proyectos que “no tienen una alta generación de empleo”.

“Sentido común e informes técnicos”

A pesar de que el Ayuntamiento de Ponferrada no se encuentra entre los once municipios anteriormente citados que se adhirieron al manifiesto inicial de la Fundación Prada a Tope, sí que acudieron a la manifestación los concejales de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo, Patrimonio Histórico y Salubridad y Protección Animal, Iván Alonso, y de Urbanismo, Fomento y Contratación, Roberto Mendo, quien detalló que el Consistorio “cumplirá la legalidad y lo que marquen los informes de los técnicos” ante la petición de instalaciones, para las que además “se aplicará el sentido común”.

Sobre las críticas vertidas en los últimos días al Consistorio ponferradino por su “tibieza”, Mendo quiso dejar claro que “con los hechos se demuestran las cosas”, de manera que “si no hubiera un apoyo desde el Ayuntamiento” los dos concejales “no habrían acudido a la manifestación”.