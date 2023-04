La OSCyL y el ensemble de metales de ‘Brass for África’ se fusionan en un original concierto de música africana

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana, el jueves 13 y el viernes 14 de abril a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, los conciertos correspondientes al decimotercer programa de abono de la Temporada 2022/23.

El concierto estará dirigido por el maestro titular de la OSCyL, Thierry Fischer, en la que será su quinta participación sobre el pódium del Centro Cultural Miguel Delibes en la presente temporada. Y lo hará con un concierto especial, dedicado a la música africana y que contará con la participación del ensemble de metales ‘Brass for África’ que actúa por primera vez junto a la OSCyL.

‘Brass for África’ es una organización benéfica que impulsa numerosos proyectos para dotar de oportunidades a colectivos desfavorecidos en Uganda, Ruanda y Liberia. Con la música como herramienta ‘Brass for África’ dota a niños y jóvenes en entornos de pobreza extrema de habilidades para desarrollar su potencial y prosperar. La organización está dirigida en un 95% por personal africano, y todos sus profesores de música son antiguos alumnos de sus propios programas. ‘Brass for Africa’ actúa en marcos internacionales como el Festival de Cheltenham y el club de jazz Ronnie Scott’s de Londres, así como en la nueva Isarphilharmonie de Múnich, en Lucerna y en el Festival de Verbier, junto a artistas como Wynton Marsalis, Alison Balsom y Jess Gillam.

Repertorio diverso y novedoso

El programa del concierto presenta un repertorio diverso, cuya primera parte ofrecerá obras nunca interpretadas por la OSCyL. De esta manera, se iniciará con ‘Ethiopia’s Shadow in America’ de la compositora afroamericana Florence Price (1887-1953) estrenada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de

Arkansas en 2015 tras más de 80 años desde su composición; para continuar con ‘Kisoboka (Todo es Posible), concerto grosso para ensemble de metales africano y orquesta’ de Guy Barker (1957) y Alan Fernie (1960), una obra encargo de la OSCyL y ‘Brass for Africa’ en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que retrata la realidad de la vida del África subsahariana y el poder de la música para transformar vidas.

En la segunda parte del concierto, la OSCyL interpretará la famosa ‘Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95, “Del nuevo mundo” de Antonín Dvořák (1841-1904), compuesta en 1893 para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América y en la que Dvořák absorbió la música nativa americana y los canticos espirituales negros que escuchó de sus alumnos afroamericanos. Esta obra ha sido interpretada por la OSCyL en numerosas ocasiones, siendo la última en la Temporada 2017/18 con Alejandro Posada en la dirección.

Entradas a la venta

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los 10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.