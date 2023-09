El PP de Palencia califica de "mucho ruido y pocas nueces" la llegada del PSOE al Ayuntamiento

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia analizó los primeros 100 días de gobierno socialista en el Consistorio valorándolos como “mucho ruido y pocas nueces”. El portavoz de los populares en el consistorio capitalino, Víctor Torres, lamentó la falta de trabajo e ideas del equipo de gobierno socialista. ”Durante este tiempo hemos analizado la gestión en diferentes áreas y servicios municipales y llegamos a la conclusión de que, en gran parte de ellos, no conocemos ninguna iniciativa propia y nada de información”, aseguró.

Torres destacó que, dentro del Área de Impulso Económico, Empleo y Comercio, se ha convocado una comisión extraordinaria en 100 días, “ignorando las tres ordinarias que tendrían que haberse celebrado”. El popular explicó que no se están atendiendo demandas de los comerciantes y dijo que desde su propio grupo desconocen si habrá colaboración con las actividades impulsadas por el comercio palentino. En cuanto al Área de Identidad Cultural y Actividad Física Deportiva, donde se integran Cultura, Fiestas, Deporte y Turismo, los populares detectan una “falta de impulso y liderazgo”.

En Cultura, Torres destacó que el nuevo equipo de Gobierno no ha variado en nada la programación que se venía desarrollando. “Festival de Teatro, Otoño Cultural, feria del disco, del libro o de artesanía, todo siguiendo la misma organización que el Partido Popular en el gobierno”, afirmó. En el servicio de fiestas, recordó que desde el equipo de Gobierno primero se lamentaron sobre la iniciativa del grupo saliente de organizar parte de las fiestas y luego criticaron lo mucho que tenían que organizar, “generando contradicciones como a las que ya nos han acostumbrado en apenas 100 días”.

El Grupo Popular criticó especialmente la gestión que se ha hecho del servicio de turismo al considerar que el PSOE “está dando la espalda a todo el sector”. Asimismo, los populares denunciaron “falta de constancia” y recordaron al PSOE que “es hora de ponerse en marcha para trabajar en los avances del Plan de Sostenibilidad Turística que impulsará el Cristo del Otero con 2,6 millones de euros conseguidos por el Partido Popular en el pasado mandato y que está pendiente de desarrollo”.

Con respecto al servicio de deportes, los populares felicitaron al Gobierno municipal por sus avances en las reformas del pabellón para que el Zunder Palencia pueda competir en ACB, pero criticaron que estén incumpliendo sus propios acuerdos como el de disolución del Patronato Municipal de Deportes, que debería ejecutarse antes del 31 de diciembre.

En el área de Urbanismo, Torres criticó el “cambio de rumbo” seguido por los socialistas. "En mayo aseguraron que iban a votar en contra del Peri-5 si no se modificaba, les avisamos que no era posible y nos llamaron mentirosos. Una vez han entrado en el Gobierno han votado a favor. Una nueva contradicción entre la posición que manifestaron en la oposición y la que han plasmado en el Gobierno”, aseguró Torres, y pidió que se cumpla con la periodicidad de las sesiones en comisión informativa. "No es responsable celebrar una sola comisión en 100 días en un área que debe ser la punta de lanza de la corporación” apuntó.

En cuanto al servicio de obras, hablan de “continuidad” con proyectos de la anterior corporación como la regeneración urbana de tramos de Calle Mayor Antigua y la Plaza Cervantes o el proyecto de Obras de itinerario peatonal accesible en el ámbito de las riberas urbanas del Río Carrión o la elevación de las calzadas de Menéndez Pelayo o Antonio Maura. Sin embargo, respecto al servicio de medioambiente aseguraron que “ni han hecho nada, ni han dado cuenta de nada”.

En lo que supone al Área de Servicios Sociales, el portavoz popular destacó que en comisión solo se ha dado cuenta de resoluciones de convocatorias del anterior Equipo de Gobierno como las de juventud y mujer y “no se conoce nada al respecto de la participación ciudadana, los barrios y el colectivo de mayores”. En Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, el Grupo Popular cargó contra el PSOE por su “falta de liderazgo” ante el debate de una nueva ordenanza de terrazas.

Los populares creen que mientras ellos se han puesto a disposición del Equipo de Gobierno para trabajar conjuntamente por dar solución a hosteleros y vecinos, “la respuesta del PSOE ha sido nula, nos han ignorado”. “Seguiremos insistiendo pese a sus desplantes, pero van tarde”.

Por último, en cuanto al área de Hacienda, el PP se muestra “expectante” respecto al “Plan de Inspección Tributaria” que anunció el edil competente en una rueda de prensa a principios del mes de julio, pero del que el Equipo de Gobierno dicen no conocer absolutamente nada.

Por último, Víctor Torres criticó no conocer nada de la Mesa de Acuerdo entre el PSOE y Vamos Palencia. “El resto de grupos de la oposición no tenemos constancia de nada del contenido de esta Mesa, al margen de los titulares que aparecen en los medios. Desconocemos objetivos, plazos y calendario de ejecución. Lo único que tenemos claro es que el PSOE gobierna gracias a Vamos y que Vamos ha colocado en el Ayuntamiento a trabajadores eventuales, a costa del contribuyente, gracias al PSOE”.

Por su parte, la presidenta provincial del PP y concejal en el Ayuntamiento de Palencia, Ángeles Armisén, insistió en el “silencio político que guarda el PSOE de Palencia a pesar del momento político que vive nuestro país” y pidió al Equipo de Gobierno que se “ponga a trabajar para dar solución a los problemas diarios de los palentinos”.