El policía abatido en Burgos estaba implicado presuntamente en una operación de narcotráfico en Ferrol

Van pasando las horas y se van conociendonuevos datos sobre la situación del policía nacional abatido durante la madrugada de este miércoles 19 de abril en una gasolinera de la localidad burgalesa de Villagonzalo Pedernales después de que disparara sobre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que intentaban detenerlo.

Según ha podido conocer este medio, la víctima, que según fuentes oficiales se encontraba inmerso en una investigación de Asuntos Internos por la que se le había retirado el arma, estaba siendo investigado por una presunta implicación con una organización criminal y hace un mes fue detenido en una operación contra el narcotráfico en Ferrol, en la que se investigaba el tráfico de cocaína rosa -una droga sintética- y en la que hubo un total de cinco detenciones.

En el caso acabaron tres personas en prisión provisional comunicada y sin fianza, otra en prisión eludible con pago de fianza, que no ha abonado, y una quinta, el policía nacional fallecido, en libertad con cargos.

Durante la operación, se le practicó un registro domiciliario en el que no se encontró droga, pero sí un arma que no era la suya reglamentaria, por lo que no se acordó ninguna medida cautelar porque no existían indicios sólidos de su participación en la red de narcotráfico.

Estos hechos y su condición de investigado son los que llevaron a su suspensión como policía nacional en activo, con la pérdida de su arma y su paso a segunda actividad.

Además el agente abatido ya había tenido algún que otro conflicto con sus compañeros, al ser detenido por alteración del orden, durante una actividad en la que podría estar bajo los efectos de estupefacientes.

La víctima de baja psicológica desde el pasado martes, 18 de abril, había pasado a segunda actividad por insuficiencia de aptitudes psicofísicas, si bien esta situación está pendiente de.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla y León, toda esta situación se produjo cuando el agente se personó en la comisaría gallega en la que estaba destinado para realizar un trámite administrativo en relación con su situación laboral. Posteriormente, se dirigió a los vestuarios donde tiene su taquilla, momento que aprovechó para sustraer el arma de otro policía forzando el armario donde estaba guardada.

Al percatarse este policía de la sustracción de su pistola, se puso en marcha un amplio dispositivo para su localización, ya que se tenía la certeza de que el ahora fallecido era el responsable del robo y que había huido por carretera en un vehículo. Cuando se pudo determinar su posición, cerca de Burgos, por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de esta provincia, se estableció un dispositivo operativo para interceptarlo antes de su llegada a la ciudad burgalesa. Cuando los agentes le dieron el alto, no obstante, el agente investigado hizo caso omiso y disparó sobre ellos.

El hombre continuó su huida hasta una estación de servicio cercana, en la BU-30 a su paso por la localidad de Villagonzalo Pedernales, donde se produjo un segundo tiroteo que concluyó con el fallecimiento de esta persona. Aunque se produjeron varios impactos de bala en los vehículos oficiales, ninguno de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de servicio resultó herido. El juez encargado del caso ha decidido decretar secreto de sumario.