Ponferrada comienza a coordinar el envío de ayuda desde el Bierzo a los damnificados

El Ayuntamiento de Ponferrada comenzó a coordinar esta misma mañana todo el envío de ayuda desde el Bierzo a los damnificados por la DANA que ha asolado varias comunidades, especialmente la Valenciana. El consistorio ha habilitado la sala polivalente de las piscinas del complejo Lydia Valentín para que ciudadanos, ayuntamientos de toda la comarca y todo tipo de colectivos puedan llevar allí todo el material para comenzar a trasladarlos a las zonas afectadas.

Al frente de este dispositivo, que comenzó hoy a las 10 horas, se encuentra la Policía Municipal, voluntarios de Protección Civil, del Banco de Alimentos del Sil y del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, con la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, a la cabeza. Precisamente Rivas advirtió a los ciudadanos que “solo se recogen alimentos y productos de higiene” por lo que pide que no se lleve ropa. “Hay gente que ha venido con ropa y tenemos que advertir que no la recogemos porque la Generalitat Valenciana ha pedido que no se haga por las dificultades que conlleva clasificarla”.

Por lo demás la concejala agradece toda la ayuda que está llegando desde primera hora, “incluso desde antes de que se abrieran las puertas”. “Estamos muy contentos. El más madrugador fue el Ayuntamiento de Vega de Espinareda que nos trajo un camión lleno de agua, alimentos, productos de higiene, y queremos agradecérselo. Aquí estamos para recibir a todos el mundo”, dice Rivas.

Los productos más necesarios son agua, leche, productos de higiene y alimentos no perecederos que, desde Ponferrada, se enviarán a León desde donde continuará la labor logística hasta que lleguen a Valencia. “De momento esto es lo que recogemos. Igual mañana cambia y recogemos más cosas, como medicamentos, pero lo avisaríamos a través de redes sociales y medios de comunicación”, advierte la concejala.

Por otro lado la concejala de Bienestar Social recordó que hay otros espacios habilitados por colectivos y ayuntamientos donde se pueden llevar los productos, pero puntualiza que todo acabará después en este centro de coordinación. “Hay puntos de recogida de muchas agrupaciones, como la asociación El Centro Mola, Gente Solidaria o Ayuntamientos como el de Carracedelo, para facilitar el trabajo a aquellas personas que no puedan desplazarse hasta aquí, pero todo se traerá después a este punto”, explica. “Se va a coordinar todo desde aquí porque no es fácil llegar a Valencia”, lamenta. Rivas también agradece la colaboración del Consejo Comarcal del Bierzo.

Este espacio estará abierto desde hoy y hasta el 14 de noviembre en horario de 10 a 20 horas de forma ininterrumpida. Desde que abrió hoy sus puertas el goteo de ciudadanos es incesante. “Llegan constantemente, no paran de llegar. Y tengo que agradecer también a todos los voluntarios”, concluye.