El PSOE CyL va a aprovechar el peso específico de exportar “tanto talento del bueno” para que la voz de Castilla y León se haga oír en materias de reforzamiento del Estado del bienestar"

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sáncheztrasladó este sábado 20 de enero desde A Coruña dondemás de un centenar de socialistas de Castilla y León participan en la Convención Política del PSOE “Impulso de País”que “el PSOE de Castilla y León va a aprovechar elpeso específico de exportartanto talento bueno para que la voz de Castilla y León se haga oír en materias tan importante de reforzamiento del Estado del bienestar, en sanidad, en vivienda, en dependencia. “

“Encabezados por el líder de los socialistas de la Comunidad, Luis Tudanca,la delegaciónautonómica de los socialistas cuenta con mucho peso específicoen esta convención de planteamiento de lo que los socialistasqueremos hacer en los próximos meses en el conjunto de nuestro país y, por supuesto, en nuestra Comunidad autónoma”, señaló.

La dirigente socialistadestacó quela delegación de los socialistas de CyLa la que acompañandos ministros, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Ana Redondo, ministra de Igualdad; la jefa de Delegación del Parlamento Europeo de los Socialistas europeos, Iratxe García, miembros de la Ejecutiva federal como Javier Izquierdo, Mari Luz Martínez Feijóo y la futura portavoz de los socialistas españoles en la Ejecutiva federal, Esther Peña,“vaa apostar mucho en este rearme ideológico ytendrá una segunda vuelta en Castilla y Leónque arrancará a el 9 de febrero en el Comité Autonómico yfinalizará después de unos meses de trabajo con todos los colectivos que tienen que ver con este reforzamiento, especialmente del Estado del bienestar, en la tercera Escuela de Gobierno que tendrá lugaren Salamanca.

“Por tanto,hay un antes y un después aquí en Coruña, donde reforzaremos equipos y actualizaremos el mensaje y las propuestas”, subrayó.

Sánchezse refirió asimismo a la campaña del PSOECyL“en qué se está gastando Fernández Mañueco con nuestro dinero”al señalar queconun récord de financiación autonómica de más de 9.300 M€ para 2024, “ queremos saber qué hace la Junta de Castilla y León con esos millones que llegan a la dependencia y no se invierten en dependencia, que no solo no se invierten, sino que se ahorran o por qué cuando se pone en marcha el ingreso mínimo vital, la Junta de Castilla y León se ahorra 60 millones de euros que no invierten los más vulnerables. “

“¿Qué hace con ellos, además de lloriquear?” se preguntó a la vez queresaltó la importancia de que el Gobierno de España sea un gobierno progresista para ejercer el contrapeso en comunidades autónomas gobernadas en las alianzas con la extrema derecha que el Partido Popular ya ha exportado a lo largo y ancho del conjunto de nuestro país.

“Y vamos a demostrar cómo de facto estamos gobernando los socialistas en Castilla y León también”, añadió para denunciarque la Junta de Castilla y León “no tiene ni una sola idea, no aporta financiación propia y está gestionando gracias a la extraordinaria negociación de los fondos europeos que el presidente del Gobierno cerró.” “No vamos a tolerar a Alfonso Fernández Mañueco ni un solo pucherito más cada vez que pida más dinero al Gobierno de España”, concluyó.