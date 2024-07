El pueblo de España que no conoce lo que son las olas de calor

A pesar de que España es un país donde las olas de calor se han convertido en una constante durante los meses de verano, todavía existen lugares en los que no saben lo que no saben lo que es pasar calor. Y en esta ocasión, no va a ser menos. A pesar de que media España está el alerta por altas temperaturas por la primera ola de calor del verano, con temperaturas que pueden llegar a 45 grados en algunas zonas, existe un rincón en la provincia de Burgos que parece ajeno a esta realidad según la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Palacios de la Sierra, un pequeño pueblo en la comarca de Pinares, se erige como un refugio para aquellos que buscan escapar de las temperaturas abrasadoras. Mientras que en gran parte de España las noches de verano son sinónimo de insomnio y ventiladores, en Palacios de la Sierra la chaqueta es una prenda indispensable al caer la tarde.

Palacios de la Sierra es un oasis en episodios de olas de calor Palaciosdelasierra.es

Un verano fresco en Palacios de la Sierra

Palacios de la Sierra se destaca por sus temperaturas moderadas incluso en pleno verano. Mientras que en otras regiones de España los termómetros superan los 40 grados, en este pueblo burgalés las máximas rara vez alcanzan los 30 grados. Las noches son especialmente frescas, con mínimas que pueden descender hasta los 9 grados, lo que permite a los residentes y turistas disfrutar de un sueño reparador sin necesidad de ventiladores ni aires acondicionados. La alcaldesa, Raquel Munguía, destaca que esta característica convierte a Palacios de la Sierra en un destino ideal para aquellos que buscan escapar del calor sofocante. Además, la brisa fresca de la mañana y la necesidad de una chaqueta al anochecer son detalles que los visitantes valoran enormemente.

Imagen de la iglesia de Palacios de la Sierra Palaciosdelasierra.es

La vida cotidiana en un clima privilegiado

La rutina diaria en Palacios de la Sierra no se ve alterada por el calor extremo. Los agricultores y ganaderos pueden trabajar desde temprano en la mañana sin sufrir las inclemencias del sol abrasador. Los obreros municipales mantienen un horario constante durante todo el año, sin necesidad de modificarlo en verano. Elena Llorente, una fisioterapeuta local, comenta a "Burgos Conecta" que la chaqueta es un accesorio imprescindible al salir de casa por la mañana y al regresar por la tarde. Este clima privilegiado también ha atraído a personas de otras regiones, como Madrid, que buscan un lugar donde puedan descansar y dormir plácidamente durante el verano. La prohibición de utilizar barbacoas, impuesta por la Junta debido al riesgo de incendios, es vista con escepticismo por los locales, quienes consideran que las temperaturas en su zona no justifican tal medida.

Imagen del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra Palaciosdelasierra.es

Fiestas en honor a Santiago, Santa Ana y Nuestra Señora del Arroyal

Otro de los principales atractivos de la localidad burgalesa son sus fiestas patronales en honor a Santiago, Santa Ana y Nuestra Señora del Arroyal, que este año se celebran del 24 al 27 de julio. Según explica la web del Ayuntamiento, en la víspera de estas fiestas tiene especial interés la bajada del monte del “Varón” que es izado manualmente el día 24 por los jóvenes en la Plaza Mayor, acompañados de la charanga. Posteriormente el pregón, chupinazo y pasacalles con cabezudos.

El día de Santa Ana, 26 de julio, durante el recorrido de la antiquísima procesión por el pueblo, de aproximadamente una hora, los mozos con gran devoción bailan la tradicional “jota serrana” delante de la imagen de la Santa y el niño.

El día 27 se celebra la misa mayor en la ermita del Arroyal y a continuación degustación de la popular caldereta para todos los asistentes, en el hermoso paraje de la Dehesa. Bailes, verbenas, actuaciones, charangas, parques infantiles, fuegos artificiales, partidos de pelota a mano y demás actividades complementan estos festejos.

Palacios de la Sierra se presenta como un oasis de frescura en medio de un país azotado por las olas de calor. Sus temperaturas moderadas -rara vez superan los 30 grados- y las noches frescas -en las que es imprescindible tener una manta a mano- ofrecen un respiro tanto a sus habitantes como a los visitantes que buscan escapar del calor extremo. La vida cotidiana en este pueblo no se ve alterada por el verano, permitiendo a sus residentes mantener sus rutinas sin mayores inconvenientes a pesar del notable aumento de la población. Este rincón de la provincia de Burgos es un ejemplo de cómo el clima puede influir positivamente en la calidad de vida, convirtiéndose en un destino ideal para aquellos que buscan un verano tranquilo y reparador. Tal y como reza un perfil no oficial del municipio en X, "El pueblo que necesitas. Un universo de paisajes, naturaleza, historia, montaña y gente en estado puro. El bosque + grande empieza aquí".