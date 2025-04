Puente y su ejecutiva reciben un apoyo del 96,84% para afrontar este segundo mandato al frente del PSOE de Valladolid

El secretario provincial del PSOE de Valladolid, el ministro Óscar Puente, y la Ejecutiva que le acompañará en este segundo mandato, fue aprobada por un 96,84 por ciento de los votos emitidos por los delegados que asistieron al 17 Congreso del partido, celebrado este sábado en el auditorio de la Feria de Valladolid.

Se trata de un equipo de 39 miembros en el que se incorpora como vicesecretaria general Patricia Gómez Urbán, la futura portavoz socialista en las Cortes y en el que continúan de presidente Leandro Martín Puertas y de secretario de Organización, el diputado Francisco Ferreira.

De esta forma, la Comisión Ejecutiva Provincial que ha diseñado Óscar Puente sitúa en como secretario de Política Municipal a Javier Gómez, y a Raquel Alonso, como responsable de Política Institucional. La cartera de igualdad la asume Paula Alonso, miembro de Juventudes Socialistas, mientras en Servicios Sociales se mantiene la concejala de la capital Rafaela Romero.

Además, el procurador autonómico y secretario del Grupo Socialista, Pedro González Reglero, será el responsable de Estudios y Programas. Destacan también como integrantes de la Ejecutiva Provincial, pero sin área asignada, la procuradora y edil de Olmedo, Isabel Gonzalo Ramírez, o Diego Vallejo, secretario autonómico de Juventudes Socialistas.

Por otra parte, el Congreso eligió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como representante del PSOE de Valladolid en el Comité Federal, con un 96,84 por ciento de los votos, mientras la candidatura al Comité Autonómico cosechó un 97,47 por ciento de los votos y la del Comité Provincial, un 96,84 por ciento.

Finalmente, con un respaldo superior al 96 por ciento, la Comisión de Ética y Garantías quedó conformada por Pilar García Martín, Teresa López, Alberto Pérez, Jesús de Huerta y Matías Rodríguez, y la Comisión revisora de cuentas, por Emiliano Babón, Mariano Alonso y Tania de la Mota.

Óscar Puente pidió tener la maquinaria del PSOE de Valladolid “engrasada” para afrontar las próximas elecciones autonómicas, que señaló serán a principios del próximo año si no se adelantan, pero también para recuperar el poder municipal perdido en mayo de 2023. Así marcó como objetivo prioritario gobernar en la capital vallisoletana, pero también en otros municipios como Tudela o Laguna de Duero y presentar listas en todas las poblaciones de la provincia.

Para ello, Puente puso como deberes tener en un año listas las candidaturas en todos los municipios para lo que destacó la importancia de las asambleas de las agrupaciones locales que se celebrarán a partir de ahora. Al respecto, no quiso pronunciarse para mantener la “neutralidad” como secretario provincial sobre si la ministra Ana Redondo debía continuar como secretaria de la Agrupación Municipal de Valladolid.

Finalmente, el ministro insistió en que no deben tener “miedo” a la hora de “cambiar” los liderazgos para contar con “referentes” en el territorio, si bien señaló que después se debe cerrar filas y caminar “juntos”. Por ello, destacó la “paz” y “armonía” del Congreso Provincial, que reconoció no se vive en otras provincias de Castilla y León, ya que en Valladolid reina la “unidad”. No obstante, apuntó que el “conflicto” no es necesariamente “malo” y animó a los jóvenes a discrepar y ser críticos para darles un “toque de atención”.