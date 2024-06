Raúl de la Hoz apela a la reflexión para impedir que gane “la corrupción, la amnistía, los 'filoterroristas' y los independentistas”

El candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular Raúl de la Hoz apeló este viernes a la reflexión para impedir que este domingo, en las elecciones europeas, gane “la corrupción, la amnistía, los filoterroristas y los independentistas”, en concreto, aquellos que “atentaron contra la Constitución Española y quieren acabar con los principios de la igualdad y la solidaridad”. Además, en declaraciones recogidas por Ical durante un acto electoral en el Hotel Alameda Palace de Salamanca, el candidato ‘popular’ mencionó, en este sentido, al “amigo de Puigdemont y de Bildu”, en referencia al Partido Socialista.

Además, esa misma reflexión solicitó que sirva para impedir que venzan “los ataques a la libertad de prensa y las intromisiones en el poder judicial y el estado de derecho”. “¿Vamos a permitir que siga esta parálisis absoluta en la que está el país, que las economías de los hogares sean cada vez menores, pero los impuestos sigan subiendo, que sigan atacando a los ciudadanos?”, se preguntó el candidato del Partido Popular de Castilla y León.

Desde su punto de vista, el domingo hay una “oportunidad de oro” que es “usar el voto para cambiar las cosas, mirar al futuro, acabar con la corrupción y esas fórmulas de gobierno que tanto daño están acaeciendo”. Según De la Hoz, “es el momento de mirar a los ojos de los españoles y decirles que España merece un cambio, merece un futuro optimista con políticas para servir a los ciudadanos”. En definitiva, el de hoy, último de campaña, “es un día extraordinariamente esperanzador para el futuro de los castellanos y leoneses” y se mostró convencido de que sabrán “dar una respuesta adecuada”.

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien participó junto a De la Hoz y el secretario general del PP de Salamanca, David Mingo, en una reunión con representantes de la industria del español, propuso que esta lengua se hable, al igual que el inglés, el francés y el alemán, como idioma de trabajo en el Unión Europea. “No tiene sentido que el español no tenga el mismo peso que estás lenguas, ya que es puente hacia Hispanoamérica unos23 millones de jóvenes lo estudian y aquí, en Salamanca, podemos ser “referente”, opinó.

Para ello, según Juan Bravo hacen falta “comunicaciones, infraestructuras y recursos que, en su mayoría, vienen de fondos europeos”. “Va a haber más de 200.000 millones para hacer cosas diferentes. Con lo cual, hay recursos. Así que financiación, regulación, para hacer la burocracia más sencilla, y convencimiento de que el español pueda tener peso, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial”, resumió.

Bravo recordó al principio de su turno de palabra que “lo que se regula en Europa es lo que, más tarde, se aplicará en España”, por eso, según indicó “que Raúl ponga voz a Castilla y León en Europa ss fundamental”. “Así que pedimos el apoyo a la gente, que participe, que vote porque se pueden hace muchas cosas: la Ruta de la Plata, las infraestructuras de agua, la mejora de la competitividad de empresarios y autónomos. Eso es Europa”, zanjó.

Condenas de Sánchez

Finalmente, el secretario general del PP de Salamanca, David Mingo, recordó que la provincia salmantina, esencialmente agrícola y con la primera cabaña ganadera de vacuno del país se ve “muy afectada” por las políticas de la Unión Europea. “Mientras Sánchez condena nuestro campo, nuestra caza, implantada en el 85 por ciento del territorio con más de seis millones de euros de movimiento económico, nuestra industria del español, con más de 35.000 alumnos al año que pisan Salamanca para estudiar, Sánchez nos condena a recibir 32 veces menos fondos que otras ciudades”, resumió.

“En Guijuelo, que es la capital del ibérico, Sánchez nos condena a no tener tren de la Ruta de la Plata, posibilidad cerrada de un portazo hasta 2050. Además, no electrifica la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro, tan necesario para el Puerto Seco de Salamanca, en el que la Junta y el Ayuntamiento ponen fondos, pero el Gobierno paraliza. Esta provincia tiene todo aquello que no le gusta Sánchez y por eso nos condena al ostracismo”, finalizó.