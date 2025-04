IU reclama una reindustrialización real para el Bierzo tras una transición energética “fracasada”

Izquierda Unida (IU) reclamó una verdadera reindustrialización para la comarca del Bierzo, tras una transición energética que ha resultado “fallida” y que “ha dejado este territorio sin alternativas”.Así lo indicó el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante su visita a la localidad de Ponferrada, y que también recorrerá las comarcas del Bierzo y Laciana para reclamar un futuro para sus habitantes tras el fin de la minería.

Maíllo consideró fundamental dar protagonismo al medio rural, la existencia de un “equilibrio territorial” con las urbes con un modelo productivo que genere empleo y fijación de población. “Tenemos que transmitir las posibilidades que hay. Se baja de población porque no se ha definido bien un modelo productivo que ayude a quedarse en el territorio. Por eso el desarrollo del mundo rural es fundamental. Mi visita es un toque de atención por el fracaso de la transición. No hay actividad que sustituya con solvencia y con empleo lo que se perdió. La reindustrialización es clave”, aseguró.

Maíllo apostó por el turismo rural, el empleo verde o la agroalimentación como formas de revertir esta situación, que ha provocado una pérdida de población de 15.000 personas desde 2007. “Hay que buscar salidas que generen esperanza y que la gente pueda desarrollar sus vidas aquí. Abrir un proceso de reindustrialización que no tiene nada que ver con la actividad extractivista que solo quiere extraer recursos pero no transformar, que no deja nada en el territorio”, añadió refiriéndose, de forma específica, a las numerosas plantas de biogás que se quieren instalar en la Comunidad.

El coordinador federal de IU también aprovechó su visita para mostrar su apoyo a la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana y a Oncobierzo y reclamó a la Junta de Castilla y León una solución a todos los problemas sanitarios de ambas comarcas. “Este es un clamor que debe corregirse. Entendemos las dificultades de captación de profesionales, pero deben garantizar el derecho a la salud. Se debe satisfacer la atención sanitaria en enfermedades tan graves como el cáncer. Que el Hospital del Bierzo tenga el cien por cien de recursos y eso es competencia del Gobierno autonómico”, sentenció.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, quien señaló que la visita de Maíllo responde a la promesa que él mismo hizo a Oncobierzo durante su manifestación en Valladolid. “Nos hablaron de la necesidad de poner el Bierzo y Laciana en el eje mediático y la necesidad de una visita relevante”, contó Gascón, quien además acusó al Gobierno de Castilla y León de ser incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía. “Estuvimos aquí hace tiempo con los que luchan contra los parque eólicos. Parece que solo hay interés por esta comarca para la extracción energética. Se están utilizando nuestros pueblos para sacar energía, con una repercusión negativa. Nosotros queremos industria con empleos”, reclamó.

“El gobierno de PP y Vox ha sido incapaz de resolver problemas, solo azuzan el odio por la inmigración, cuando ésta es necesaria. Nos sentimos como una tierra de acogida y creemos que es positivo trabajar en esa dirección. No podías trabajar en ello cuando tenías un vicepresidente que se manifestaba ante los centros de acogida”, aseguró.

Por otro lado reclamó que la política “despliegue su paraguas” allí donde las empresas no quieran invertir. “Nos hemos reunido con los sindicatos convocantes del 16F en León y planteaban que necesitamos trabajar en una alternativa para el Bierzo. La Junta no puede dedicarse solo a criticar al Gobierno de España, tiene también que poner remedio a temas como el del Hospital del Bierzo. En el Bierzo, hay muchos problemas que requieren de política y ponerse manos a la obra”.

La visita continuará esta tarde en Villablino, dentro del proyecto ‘Convocatoria para la democracia’ en la que Maíllo se reunirá con representantes sindicales del valle y, posteriormente, participará en un acto público junto a Gascón, el concejal de IU en Villablino, Guillermo Murias y dirigentes locales. “Ya pensábamos venir antes del accidente minero, pero ahora con más motivo”, dijo Maíllo. “Hay que hablar de las personas, tener en cuenta a los territorios y visitarlos, no solo cuando hay accidentes en una mina, o un chamizo”, añadió Gascón.

Sentimiento Leonés

En cuanto al creciente sentimiento leonesista, Maíllo recordó que su formación apuesta por un planteamiento federal, donde todos tengan protagonismo. En ese sentido defiende que Castilla y León “debe entender la singularidad de los territorios, con una voluntad de inclusión de León, que debe saberse coprotagonista de una Comunidad tan diversa, no sintiéndose un actor secundario. Mañana, en Villalar, la provincia de León va a tener el protagonismo que merece”, afirmó.

Mientras, Gascón acusó al Gobierno autonómico de querer desvirtuar el sentido de la fiesta del 23 de abril. “Villalar de los Comuneros está siendo desarticulada por la Junta. Se van a gastar 1,3 millones de euros en 14 conciertos y 200.000 en la celebración de Villalar, cuyo peso está recayendo en el Ayuntamiento ya que la Fundación Castilla y León no hace nada”, denunció. “Además utilizan el sentimiento de León para enfrentar a trabajadores de diferentes comarcas ante su incapacidad para gestionar un territorio tan extenso y apuestan por la centralización. Mañana, cuando intervenga IU, hablarán plataformas de defensa de la sanidad y contra el biogás”, adelantó.

Gascón recordó que IU busca que la fiesta en Villalar sirva “para construir una alternativa de Comunidad en la que quepa León y se trabaje en el respeto al territorio”, informa Ical.

Apuesta por el diálogo

Por últimol Maíllo aprovechó su visita a la comarca para lamentar el fallecimiento del papa Francisco y apostar por el diálogo que él siempre defendió. “Tenemos un gran respeto a su figura por su conciencia ecológica y defensa delos migrantes y contra las guerras. Somos defensores de la aconfesionalidad del Estado pero siempre estamos abiertos al diálogo. Él abría diálogo”, dijo.

En ese sentido, Maíllo dijo que es necesario tener “coraje” frente a los autoritarismos que amenazan la Unión Europea y América del Norte. Solo hay dos salidas: una autoritaria, como se está viendo en EEUU o la profundización democrática, como la que defendemos nosotros, el poder del pueblo, combatir la extrema derecha. Un modelo de seguridad humana frente a la escalada belicista que da inseguridad. Estamos en contra de la estrategia del rearme y la escalada belicista y el gasto militar. La seguridad se garantiza con empleo y vivienda digna. El kit de supervivencia es tener salarios dignos, una vivienda con precios asequibles y derecho a la salud”, concluyó.