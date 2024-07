Santonja considera que su etapa en Vox “se ha cerrado” por ambas partes “con absoluta cordialidad y respeto”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, aseguró hoy en Atapuerca (Burgos) que se etapa en Vox “se ha cerrado” tanto por su parte como por parte del partido, aunque matiza que ha sido con “absoluta cordialidad y respeto”. Respondió así a las preguntas de los medios acerca de si cierra la puerta a una posible vuelta a Vox tras la decisión del partido de Abascal de romper el acuerdo de Gobierno en la Junta de Castilla y León.

“Yo no vuelvo atrás de nada. Creo que esa puerta se ha cerrado, por mi parte y entiendo que por la otra parte también, con absoluta cordialidad y respeto”, respondió Santonja, que indicó que su vida política “tampoco se va a dilatar demasiado”. Recordó así que su continuación al frente de la consejería de Cultura fue una decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Me extraña que esto llame tanto la atención porque no anunciaron la voluntad de dimitir los otros dos consejeros, que si eran afiliados de Vox”, continuó Santonja, que reiteró que no ve “ninguna ruptura” con Vox sino una “etapa que se ha acabado”.

“Podía haber continuado, porque la verdad que las relaciones en el Gobierno eran estupendas. Hay una etapa que se ha acabado y empieza otra etapa, pero yo no he roto con nadie, ni puedo hablar mal de nadie”, afirmó, a la vez que aseveró que no se escuchará de su boca “una palabra de reproche hacia Vox”, sino al contrario porque está “agradecido” al partido de Abascal. En este sentido, destacó los proyectos que ha sacado adelante de la mano de este partido, así como todo aquello que le han permitido hacer, aunque indicó que si no compartía la decisión que tomaron “lo lógico es que me quede con lo que yo pienso”.

“No me mueven razones de política nacional ni razones de política internacional. Me mueven los paisanos con los que coincido en las calles, que comparto vida y que la voy a seguir compartiendo”, añadió. En esta línea, aseguró que en su Consejería hay una serie de proyectos en los que quiere continuar trabajando como Las Edades del Hombre, Valpuesta, la Muralla de Ledesma, el proyecto Atapuerca o el Museo de la Evolución Humana.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas acerca de si se ha planteado unirse al PP o permanecerá independiente en el Gobierno, reiteró que el presidente Mañueco le ha nombrado consejero “siendo quien es”. “Lo que venga en el futuro, lo hablaremos en el futuro. Ahora mismo la realidad es esta. Ha nombrado a un consejero independiente”, respondió.

Tampoco quiso opinar acerca de la estrategia seguida por Vox, y afirmó que “lo suyo” es la cultura y el deporte. “Además de creer que no debo entrar en esas cosas, no quiero entrar”, afirmó, aunque insistió en el “respeto” a todo el mundo. “Lo que me mueve son razones locales, no razones de política nacional ni internacional”, apostilló. Asimismo, aseguró que es una “persona de diálogo”, que siempre busca la “cordialidad”, y nunca ha tenido “ningún tipo de ruptura violenta con nadie”.