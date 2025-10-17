Segovia recibirá más de 103 millones de euros en inversiones de la Junta

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar una inversión de más de 103 millones de euros para la provincia de Segovia en el ejercicio de 2026, según ha informado hoy el Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, que ha analizado exhaustivamente las cuentas autonómicas acompañado por el procurador, Javier Carpio.

En este sentido, Vázquez ha indicado que la presentación de un gran presupuesto para Castilla y León y Segovia ha desenmascarado la alianza entre Vox y PSOE, quienes se esfuerzan en boicotear su tramitación, afirma Vázquez.

Según han dicho, esta cuantía inversora supone un incremento del 34,89% respecto a la inversión realizada por la administración regional el año 2024. Por consejerías la apuesta de la Junta por Segovia se traduce en 1,6 millones de euros en Economía, 13,5 en Agricultura, 10 millones en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 9,4 en Sanidad, 8 en Movilidad, 11,5 en Educación, 1,2 en Familia y 2,5 en Cultura. A todo ello habría que sumar los más de 45 millones de euros en las sociedades y fundaciones que dependen del organismo autonómico.

Con 15.715 millones de euros, las cuentas de 2026 son las más altas de la historia de Castilla y León, un 8% más que en 2024. Más del 80% del gasto (10.449 millones) se destina a políticas sociales, reafirmando que las personas son el centro de la acción del Gobierno. Así de contundente se ha mostrado Francisco Vázquez, quien además ha asegurado que el objetivo es crecer protegiendo, es decir, impulsar la economía sin dejar a nadie atrás.

Según ha dicho Vázquez “estos Presupuestos no son solo números, son una apuesta por una Castilla y León que cree en sí misma. Reflejan ambición, confianza y un proyecto claro para hacer de esta tierra un lugar donde se viva mejor, con servicios públicos fuertes y una economía dinámica”. “La meta es clara: colocar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas en todos los indicadores sociales y económicos”, ha afirmado el Vicepresidente de la Cortes de Castilla y León.

Estos Presupuestos apuestan por una Castilla y León competitiva y emprendedora, con 2.029 millones de euros para los sectores económicos, con la fiscalidad más baja de la historia, con 778 millones en beneficios fiscales, con un nuevo bono de 300 euros para autónomos como compensación por la subida de las injustas cuotas impuesta por el Gobierno central, y con 1.223 millones de euros para trabajadores, pymes y autónomos.

Asimismo, las cuentas refuerzan la cohesión territorial y la protección ambiental como pilares estratégicos, con 561 millones para cooperación local, 560 millones en inversiones medioambientales, 246 millones para transporte, garantizando la gratuidad total del transporte interurbano y metropolitano o la bonificación de peajes en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-71 y en estudio la AP-66, que ya tiene bonificación.

“Sólo esperamos que, en esta ocasión, sin excusas ni rodeos, todos se sienten a dialogar y negociar en beneficio de algo que debería unirnos a todos: el interés de nuestra tierra”, ha concluido Francisco Vázquez.