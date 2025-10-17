Un migrante es indemnizado con más de 25.000 euros por un error en la evaluación de su edad al llegar al Reino Unido

Un migrante afgano que llegó al Reino Unido en una pequeña embarcación fue erróneamente clasificado como adulto por las autoridades debido a su apariencia física, incluyendo una nuez de Adán prominente, ojeras y rasgos faciales considerados “maduros”. Sin embargo, el Tribunal Superior de la Cámara de Inmigración y Asilo dictaminó que en realidad tenía 17 años al momento de su llegada, revocando la evaluación inicial por basarse en “indicadores pseudocientíficos”.

La decisión judicial le otorgó una indemnización de £25.000 (más de 29.000 euros) para cubrir los costes legales, financiados con fondos públicos. El fallo también criticó duramente al Ayuntamiento de St Helens Borough, en Merseyside, por no ofrecer al joven la oportunidad de responder a la evaluación ni cuidar adecuadamente de su bienestar.

El migrante, originario de una aldea en Afganistán, había huido del país debido a problemas de seguridad relacionados con el trabajo de su padre como oficial de policía. Al llegar al Reino Unido, afirmó haber nacido en 2005, aunque inicialmente señaló otra fecha por confusión y estrés. Más tarde, su madre le confirmó su fecha de nacimiento según el calendario pastún.

El juez Abid Mahmood concluyó que la evaluación de edad fue “procesalmente injusta y sustancialmente defectuosa”, y que el uso de rasgos físicos como la nuez de Adán no tenía base médica. También se destacó que el joven nunca había asistido a la escuela, no hablaba inglés y no había comido en días al momento de su llegada.

La solicitud de asilo del migrante está siendo evaluada por separado, mientras el caso reabre el debate sobre los métodos utilizados para determinar la edad de menores migrantes en el sistema británico.