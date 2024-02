Los tractores bloquean en Valladolid los accesos a Mercaolid, Iveco y el polígono de San Cristóbal

Más de 50 de tractores y hasta un centenar de agricultores y ganaderos bloquean los accesos a Mercaolid desde antes de las 05 horas, por lo que la entrada por principal al Mercado Central por la VA-20 se encuentra, actualmente, cortada al tráfico. Otra columna de vehículos agrícolas también bloquea la entrada al mercado por la calle de la Peseta con la avenida del Duero, aunque se permite la circulación de los turismos. En el lugar, donde hay presencia policial, se practicó a primera hora de la mañana una detención a uno de los manifestantes por agresión a un agente tras un momento tensión, según confirmaron a Ical los propios concentrados y la Subdelegación de Gobierno.

De igual manera, los profesionales del campo y sus movilizaciones de protesta también afectan en las entradas al polígono de San Cristóbal y a la factoría de Iveco, en la avenida de Soria. Según informó la Agrupación de Protección Civil de Valladolid en su cuenta en la red social X, las previsiones es que las concentraciones también afecten, a lo largo de la mañana, a la propia capital en su conjunto, la N-601, la A-610 y la VA-140.

Alberto, agricultor de la zona del Valle de Esgueva, trasladó a la Agencia Ical que la idea es unirse con otros compañeros de la provincia que están llegando a la capital por diferentes vías, como pueden ser aquellos de Peñafiel, Cuéllar, Sacramenia o Tierra de Campos. “Juntarse todos para que la gente conozca de primera mano nuestras reivindicaciones”.

Estas acciones y cortes se han realizado de manera espontánea y por grupos en redes sociales, pero dejó claro que no hay ninguna organización agraria o partido político vinculado. “Al fin y al cabo, no queremos a políticos, porque todos queremos lo mismo, que es ganarse la vida con nuestro producto”, explicó.

En ese sentido, detalló que el corte de Mercaolid busca que “no entren productos en el mercado y se sepa que los agricultores somos esenciales”. “El mercado no funciona sin agricultores y si nos arruinamos, no habrá productos nacionales en nuestras casas ni en los supermercados y solo tendremos alimentos extranjeros, aunque en unas condiciones que no tienen nada que ver con las que se cumplen en España”, aseguró.

Criticó que se permita la entrada de productos de otros países sin ningún arancel, ya que no se puede competir, lo que obliga a vender a pérdidas", aclaró, al mismo tiempo que adelantó que la intención es mover los tractores entre las 11 y las 12 horas hacia el centro, en dirección a la Delegación de Gobierno y otras administraciones, y dejar libre Mercaolid.