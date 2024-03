Tristeza en Valladolid por la suspensión de la Procesión del Encuentro

Una de las procesiones más queridas y esperadas en Valladolid, el encuentro entre Nuestra Señora de las Angustias y Cristo Camino del Calvario en la calle de la Amargura de Valladolid de cada Martes Santo, no ha podido celebrarse esta tarde noche en la capital del Pisuerga debido a las inclemencias meteorológicas adversas.

De hecho, ha llegado incluso a nevar durante un rato y la lluvia ha hecho acto de presencia con fuerza, lo que ha obligado a las cofradías a tomar la decisión de suspender la procesión y realizar los encuentros en sus templos.

La Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura estaba previsto que diera comienzo a las 20:30, con la salida del Cristo Camino del Calvario, una imagen de Miguel Ángel González de 2009, de la iglesia de San Andrés Apóstol.

Quince minutos después debería salir Nuestra Señora de las Angustias, obras de Juan de Juni posterior a 1561, de la iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, para que ambos pasos se encontraran a las 22:00 en la Plaza del Colegio de Santa Cruz.

Sin embargo, minutos antes de las nueve de la noche la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ha tomado la decisión de suspender la procesión, decisión aceptada por la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias ante la gran inestabilidad atmosférica.

El secretario de la Cofradía del Despojado, Cristian de Prado, ha anunciado una decisión dolorosa y complicada, como él mismo ha reconocido ante los cofrades en la iglesia de San Andrés, pues la lluvia que caía en esos momentos en Valladolid, débil, pero sobre todo la incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir durante el recorrido, le ha llevado a anunciar la suspensión.

“La atmósfera inestable no asegura que no nos coja la lluvia en la calle”, ha insistido De Padro, después de que la tarde en Valladolid haya estado marcada por la nieve y la lluvia, cumpliendo las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en sus partes de la noche no podía garantizar que no fuese a llover en la capital.

Así, Cristo Camino del Calvario ha realizado su propio encuentro con la Virgen de la Amargura en el interior de la iglesia de San Andrés, mientras la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que se había preparado ya para salir, ha optado por realizar una pequeña procesión por las calles aledañas a su templo, en un Martes Santo deslucido por la lluvia.

La Semana Santa de Valladolid tiene otra cita pendiente este Martes Santo, la Procesión de la Peregrinación de la Promesa a partir de las 22:30, que protagoniza el paso de El Señor Atado a la Columna, obra de Gregorio Fernández, propiedad de la Santa Vera Cruz.

Valladolid seguirá mirando al cielo, como lo hará también durante los próximos días, ante la sucesión de varias borrascas que traerán lluvias, lo que podría hacer que la suspensión de la Procesión del Encuentro fuera solo la primera en este 2024.

También suspendida en Salamanca

Y en Salamanca, la lluvia frustró también este Martes Santo la procesión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría y, por consiguiente, la oración y promesa de silencio en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca.

A las 21.15 horas estaba prevista la salida de la comitiva con la imagen del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría desde la iglesia del Espíritu Santo, la Clerecía, pero el pronóstico meteorológico desaconsejó salir y fue el interior del templo el que sirvió como escenario para un vía crucis improvisado con los cofrades de la Hermandad Universitaria.

Tras la incertidumbre propia de la espera, la frustración de apoderó de los rostros de los muchos salmantinos y visitantes dispuestos a lo largo de un recorrido que tenía una duración prevista de unas tres horas.

La procesión, habitualmente atraviesa la plaza de San Isidro, enfila las calles Libreros, Calderón de la Barca, Benedicto XVI, Rúa Antigua y Rúa Mayor para seguir por la plaza del Corrillo, Juan del Rey, Prado, Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía y Rúa Antigua antes de su regreso a la iglesia de la Clerecía, un recorrido que no tuvo hoy lugar.

Tampoco se celebró el tradicional Acto de la Promesa de Silencio, que estaba este año encomendado a José Carlos Palomino Vergara, doctor en Medicina, cónsul honorario de Perú y miembro de la Hermandad Universitaria desde hace varias décadas.